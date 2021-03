Usará la ‘10’

Jefferson Farfán recibió la camiseta con el número ’10’ de Alianza Lima de manos de Waldir Sáenz y Jaime Duarte.

Jaime Duarte y Waldir Saénz estuvieron presentes en el estadio Alejandro Villanueva para la presentación en sociedad de la ‘Foquita’ Farfán en Alianza Lima y fueron los encargados de entregarle la camiseta que usará este 2021: la ’10’, dorsal que también utiliza en la Selección Peruana.

“Yo nunca entrené a Jefferson, pero estoy inmerso en el fútbol de menores muchos años. Yo no trabajaba en Alianza, era una especie de ‘scouting’ que había pedido Paulo Autuori. Mi función era darle informes de los partidos que se iban a jugar. Cuando Autuori se va y se van muchos jugadores, me piden que me haga cargo del equipo y ahí es cuando le digo a Carlos Carpio que faltan jugadores y me dan un papel que tenía los nombres de Farfán y Guerrero”, expresó Duarte.

Mientras que el goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Saénz, expresó que: “Jefferson Farfán tenía que usar la 10. Pero el verdadero 10 es Teófilo Cubillas y el resto somos las réplicas. Jefferson Farfán es el abanderado de este nuevo grupo de Alianza Lima y los chicos lo tienen que asimilar, van a ser un grupo muy fuerte. Tiene que ser el capitán del equipo; los más chicos tienen que aprovechar a Jefferson, tiene experiencia y un camino que todo futbolista quisiera tener. Está vigente a nivel de clubes y selección. Su presencia va a ser importante”.

Estos son los últimos jugadores en vestir el histórico dorsal blanquiazul en los últimos 11 años.

– Alexander Sánchez: La vistió en las temporadas 2010 y 2011.

– Fernando Meneses: El chileno se puso la 10 la temporada 2012.

– Jorge Bazán: ‘Coco’ usó la 10 el 2013.

– Víctor Cedrón: El volante ofensivo la usó la temporada 2014.

– Christian Cueva: ‘Aladino’ la vistió el 2015.

– Reimond Manco: El ex ‘jotita’ se puso la camiseta número 10 el 2015 y 2016.

– Germán Pacheco: El argentino ex Alianza UDH uso la 10 el 2017.

– Mario Velarde: El mediocampista la usó la temporada 2018.

– Joazhiño Arroé: ‘Joa’ también se la puso en 2 temporadas consecutivas 2019 y 2020.

El ex jugador del PSV y Schalke 04 será el mejor pagado del fútbol peruano con un total de 50 mil dólares, 20 mil desde el club y el restante del ‘Banco Pichincha’.