USO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Por Arlindo Luciano Guillermo

La vida no solo es comer, trabajar, dormir y al día siguiente seguir la misma rutina; también es viajar, reír, llorar, divertirse, amar, crear arte, leer, bailar. A eso hay que sumar el acto de pensar, reflexionar, observar la realidad (que nunca es estática, sino aceleradamente cambiante), identificar por qué suceden los hechos, generar debate, mesas de trabajo, construir propuestas y dar soluciones. Es una visión de la existencia, la vida cotidiana y el desempeño profesional. El ejercicio del pensamiento crítico es fundamental, un imperativo para la construcción y fortalecimiento de una sociedad democrática, defensa de la libertad de expresión y tolerancia política e ideológica. Quien cree que posee la verdad absoluta (hay gente así por doquier) es talibán intransigente, inquisidor reciclado, fanático de Al Qaeda, que no admite a alguien diferente a él. Esto lo vimos en el 2021 en la segunda vuelta electoral. En la película Gladiador (2000), el emperador Marco Aurelio dirige la batalla final contra las tribus germánicas junto al general Máximo Décimo Meridio. También se le advierte como un sabio filósofo que, al lado de Epicteto y Séneca, pertenece a la escuela de los estoicos, una doctrina ética que fija el interés en el control personal de los hechos, sin que haya afectación ni perjuicio espiritual. El estrés es la antítesis de la actitud estoica. Marco Aurelio descarta a su hijo Cómodo para ser emperador de Roma y nombra en su lugar al militar victorioso. Marco Aurelio, el filósofo, es asesinado por su propio hijo; Marco Décimo sobrevive y se convierte en gladiador esclavo quien, finalmente, mata al parricida.

Hace unos días se han conmemorado los 210 años de la rebelión de Huánuco contra las autoridades españolas. La celebración se realizó en Huayopampa. ¿Les interesa a las autoridades estas efemérides? ¿Cuántos estamos enterados de verdad sobre este trascendental acontecimiento? ¿Qué sabemos de este levantamiento indígena? Cunde peligrosamente la amnesia e ingratitud históricas. La generación de hoy (la que nace con celular y redes sociales) no está interesada en la historia ni en el pasado grandioso de abnegación y lecciones de libertad y justicia. Prima el deseo obsesivo de tener una profesión universitaria rentable, administrar herencias paternas, adquirir bienes, conformar una familia y vivir en una zona de confort, sin mayor preocupación que cumplir el ciclo vital. ¿Qué literatura se escribió o circuló en 1812 como medio de lucha política? ¿Quién fue José Contreras? ¿Tiene un busto por ahí? La historia no es un registro de datos, sino relaciones políticas por el poder y la búsqueda del bienestar o la expoliación del Estado. El 5 de diciembre de 1805 fue ahorcado en el Cusco Gabriel Aguilar Narvarte. ¿Lo recordamos como merece? Esteban Pavletich y Alberto Flores Galindo escribieron sobre él. ¿Está en la biblioteca familiar Un tal Gabriel Aguilar o Buscando un inca?

Pensar es ver la realidad y la vida cuestionándolas asertivamente. No basta saber, sino entender, explicar, analizar e interpretar los hechos, la información, las actitudes y el comportamiento de los actores sociales. El comercio ambulatorio e informal en las calles de la ciudad de Huánuco es un problema álgido y complejo que el alcalde provincial no resuelve ni lo hará porque solo faltan 10 meses para la culminación de la gestión; ha perdido la batalla por razones que él debe explicar en la rendición de cuentas. La remodelación de parques y plazuelas y la pavimentación de calles o la cerebración puntual de aniversario en agosto no revelan una gestión exitosa, eficiente y trascendental. La ciclovía es un desastre total. En Huánuco escasea premonitoriamente el agua potable. Una ciudad revela quién es por el orden, limpieza y seguridad de sus calles, la actitud cívica de sus ciudadanos, el tránsito vehicular fluido y respetuoso y un terminal terrestre idóneo. Esta es la agenda de los candidatos en las próximas elecciones municipales y regionales. Si los ciudadanos solo miran, contemplan cómo el barco navega o se hunde, entonces el pensamiento crítico es nulo, inactivo, parasitario, sin señales de vida, carente de iniciativa y motivación. A los estudiantes en la escuela hay que enseñarles a pensar, debatir, argumentar, escuchar, cuestionar, proponer, pero, a la vez, a consensuar, concertar, aceptar críticas, evitar la intolerancia e intransigencia.

La educación pública, que incluye la privada, la que imparte el Estado, tiene como finalidad educar ciudadanos pensantes que, razonablemente, cuestionen el status quo. No se trata de ser ácrata, rebelde sin causa o anárquico, destructor del sistema democrático o ejercer el innoble oficio de criticón o, lo peor, perverso criticastro. Se regala a los hijos un celular de última generación, pero jamás (salvo excepciones) un libro de lectura; se visitan centros comerciales, pero jamás una librería, una exposición de pintura, de artesanía o un concierto de música académica. Culturalmente, así de jodidos estamos. Un patio de comida atrae como a las moscas la miel. Triunfa Sancho Panza sobre el hidalgo Quijote; lo ideal es ser Sancho y Quijote como las caras de una moneda. En filosofía ocurre lo que en literatura: se distrae el tiempo de la enseñanza en biografías y listado de libros escritos, descuidando (peligrosamente) la vigencia de la doctrina y la lectura. ¿Es vigente Cristo, Sócrates, Buda, Santo Tomás de Aquino, Nietzsche, Mariátegui, Popper o Fukuyama? ¿Vallejo sigue siendo el poeta paradigma o Vargas Llosa es la pauta para escribir novela? El pensamiento crítico es un acto de reflexión, acción, decisión y responsabilidad. Como Sartre diríamos que las palabras deben convertirse en compromiso y acción. Sin pensamiento crítico estamos condenados a vivir por vivir, vivir para comer, sin advertir o ignorando que el encanto de la vida es servicio, contribución y trascendencia. ¿Cómo nos recordarán de aquí a 100 o 200 años cuando seamos solo polvo o ceniza o una lápida en el cementerio? ¿Qué obras nuestras sobrevivirán al tiempo y a la memoria colectiva?