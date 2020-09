El pleno del Congreso rechazó esta noche la moción de vacancia al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por la causal de permanente incapacidad moral.

Votaron en contra de la moción de vacancia 78 legisladores, 32 lo hicieron a favor y 15 en abstención.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, se requería de 87 votos a favor para aprobar la moción.

Concluida la votación, Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, dijo que este proceso lo iniciaron con tranquilidad y responsabilidad y lo terminaron de igual manera.

“Así que calma”, indicó tras referir que el tema pasa al archivo.

Con la frente en alto

La sesión plenaria inició en la mañana con la presentación del presidente Martín Vizcarra, y de su abogado Roberto Pereira.

Ante el pleno, el jefe del Estado aseguró que no ha cometido acto ilegal alguno e indicó que su comportamiento ha sido siempre correcto, además de reiterar su voluntad para dar todas las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora y no cuando termine su mandato.

“Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo dicho a lo largo de mi gestión, no me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora, estoy aquí con la frente en alto y mi conciencia tranquila”, manifestó el dignatario.

El Presidente Martín Vizcarra, sostuvo que su comportamiento ha sido siempre correcto y no ha cometido ningún acto ilegal, durante el pleno del Congreso que debatirá la moción de vacancia presidencial.

El Jefe del Estado remarcó que acudió al Parlamento a pesar de que muchas personas le dijeron que no lo hiciera porque su presencia podría avalar un procedimiento que no se acoge a ley y porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados y no debería exponerse a ello.

Sin embargo, subrayó estar convencido de que es importante darle una señal a la población de que la democracia debe ser fuerte y que a pesar de que las opiniones pueden ser discrepantes, lo más importante es venir y dar la cara.

Audios propalados

El Mandatario sostuvo que los audios propalados en el Congreso, y tras los cuales se presentó la moción de vacancia, no tienen validez, y se transmitieron en varias etapas y ediciones sin reconocerse aún la veracidad de sus contenidos.

“Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios, ya lo he dicho públicamente, lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito?”, expresó.

Con ello, prosiguió, no quiere decir que no debe investigarse; por el contrario, dijo ser el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad que la instancia correspondiente lo determine.

