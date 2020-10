Decana del Colegio de Médico de Huánuco insta a no politizar el tema de la salud

Muchas han sido las interrogantes que la ciudadanía se hace con la llegada y la aplicación de las vacunas; estas, contra el COVID-19 en Perú. Sin embargo, especialistas y autoridades han indicado que su aplicación será luego de la aprobación; como también, su evaluación en sus respectivas fases de dicha vacuna.

Darly del Carpio, decana del Colegio de Médicos de Huánuco, indicó que todo medicamento y vacuna que se desarrolla; debe contar con estudios y verificación.

“Cuando se aplique la vacuna debe ser inocua para todas las personas. Aunque todavía nos falta mucho por recorrer; no podemos tener la certeza de contar con una vacuna que funcione contra el coronavirus”.

La decana también pidió que no debe politizarse el tema de la salud en el país.

“Un tema tan delicado como es la salud, no debe politizarse. Inducir a la gente a que no se vacunen; o no usen el medicamento sin tener la base científica, es grave. La corriente antivacunas viene de años atrás. Sí existen colegas médicos que siguen este tipo de corriente para impulsar la no colocación de la vacuna”, detalló.

Explicó que todos los medicamentos que las personas ingieren para la cura de cualquier enfermedad tienen una base científica.

“Se ha escuchado en estas últimas semanas sobre estudios y medicamentos que se han utilizado durante la pandemia; se suministran porque tienen una razón científica. También hay muchas personas que utilizan remedios caseros, mientras no hagan daño, pueden usarse”.

Lea también:

Vacuna contra el COVID-19: ¿Cuáles son las garantías de que realmente funcionara?

Vacuna contra la covid-19: ¿en qué consiste la fase 3 de los ensayos clínicos y por qué es tan crucial?