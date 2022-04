Varinia Calvo aclaró designación de asesoría FAG

La regidora y ahora asesora FAG del gobierno regional, Varinia Calvo, desmintió que la persona que escribió mensajes malintencionados ofensivos contra los huanuqueños haya sido su hermano.

“Lo que mencionan de mi supuesto hermano, que ha salido en mi defensa con comentarios groseros que no vienen al caso. Quiero aclarar que han llegado tan bajo de copiar la foto, poner el nombre y hacer esos comentarios y salir a decir que ha sido mi hermano quien se refiere así de los huanuqueños, de los serranos que somos a mucho orgullo”, dijo.

Calvo asegura que su hermano es un hombre mayor que jamás se prestaría para hacer ese tipo de comentarios.

“Jamás podría referirse así, porque mi hermano es una persona para empezar adulta, tiene más de 45 años, es una persona educada, profesional, entonces jamás se podría expresar así de los huanuqueños, ni de los ayacuchanos ni de nadie. Han llegado tan bajo esas personas que quieren perjudicarme”, expresó.

En cuanto a los duros cuestionamientos por su lugar de nacimiento en su contra, señaló que es huanuqueña y que cualquier puede verificarlo en la base de datos de la Reniec.

“Yo no sé si esas personas han visto mi partida de nacimiento para aseverar que yo soy limeña, que no tendría nada de malo, porque todos somos ciudadanos peruanos y tenemos los mismos derechos, deberes y tenemos el mismo derecho al trabajo en todo el territorio nacional. Para empezar, no soy limeña, soy huanuqueña de padres huanuqueños y lo estoy saliendo aclarar porque son falsas informaciones”, remató.