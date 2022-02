Mirtha Vásquez, expremier de la República sostuvo que “el gran problema” en el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, es el denominado “gabinete en las sombras”, que, según afirma, “influye mucho para que tome decisiones equivocadas”.

Asimismo, Vásquez precisó que su dimisión podría haber causado mayor inestabilidad, por lo que hizo “muchos esfuerzos a la interna a pesar de las circunstancias”.

“Pero hay un momento en que una dice que su rol se agotó. Fue algo progresivo. Al principio yo no podía identificar bien dónde estaba ese cuello de botella, por qué no teníamos una mejor posibilidad de tener un presidente con un mayor liderazgo, y solo en estos últimos días me queda más claro –y ahora lo ratifico– que el gran problema es este entorno más cercano que tiene él y que influye mucho para que tome decisiones equivocadas”, aseveró.

La ex presidente del Consejo de Ministros evitó referirse a este círculo como “gabinete en las sombras”; sin embargo, reconoció que “eran personas que no han dado mucha apertura para que el presidente tenga vinculación con nosotros (Consejo de Ministros)”.

“A veces sentía que las decisiones que se tomaban se reevaluaban con ellos. El cambio de posición del presidente no se lo atribuyo a otra cosa que a su consejo (de los asesores)”, añadió.

Por otro lado, Mirtha Vásquez expresó su asombro sobre la designación de Héctor Valer y su equipo ministerial, calificándolo como un “mix de personas que no representan necesariamente ideológicamente a la izquierda”.