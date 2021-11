Mediante un video que circuló por las redes sociales, se pudo evidenciar como un campeonato deportivo en el centro recreacional del Colegio de Ingenieros se desarrollaba sin respetar las medidas de bioseguridad, por lo que habitantes de la zona como Adela Rodríguez, repudiaron este tipo de actos que pone en riesgo la vida de las personas.

“Es increíble que este campeonato de la policía, donde se supone que ellos deben resguardar el orden, y justamente velar por todas estas medidas de seguridad ante esta emergencia sanitaria que tenemos, sean los primeros en infringir la norma”, expresó.

Rodríguez señaló que el evento estaba lleno de niños que no utilizaban el tapabocas, ni respetaban el distanciamiento social.

“En ese campeonato realizado con bombos y platillos había hasta niños sin mascarilla, sin respetar el aforo, entonces qué ejemplo va tener la población de estas autoridades”, dijo.

Asimismo, aseguró que el ruido de la música afectó a los niños que se encontraban realizando actividades académicas de manera virtual.

“Ese escándalo comenzó desde la ocho de la mañana y ha impedido que los niños que tenían clases virtuales desarrollaran sus actividades académicas”.

Por otra parte, denunció que en los últimos días el centro recreación del Colegio de Ingenieros se ha prestado para eventos que irrespetan las normas de bioseguridad.

“Yo no sé qué tipo de autoridades tiene este colegio de ingenieros que permite estas cosas. Ahí se han observado reuniones, donde no usan tapabocas y solo ingieren licor hasta altas horas de la madrugada. Ojalá que los ingenieros en esta nueva elección tomen conciencia de elegir a una autoridad que sea responsable, que no vaya de rumba en rumba”.