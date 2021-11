Vecinos de José Carlos Mariátegui exigen descolmatación de quebradas

Edelmira Acuña Encarnación, habitante del sector cinco de Aparicio Pomares, entregó ante la municipalidad provincial de Huánuco la solicitud para la descolmatación de quebradas de este sector que colapsó ante las torrenciales lluvias acaecidas el pasado martes.

“Siempre se lo he dicho a los ingenieros y a Defensa Civil, que descolmaten las quebradas. Hasta el día de hoy no hacen nada, me dijeron que para la semana pasada, pero no lo hicieron, ya llevamos un año en esto”, resaltó.

Acuña aseguró que el colapso de las quebradas se pudo haber evitado si hubiese actuado a tiempo.

“No son huaicos, se ha deslizado la tierra que estaba amontonada desde arriba, desde el cerro. No han terminado de limpiar las quebradas, por qué esperan hasta el colapso para ahí, sí hacer algo. Los jirones General Prado y Jirón Huánuco son los más afectados, todo está lleno de lodo”.

Por otra parte, solicitó a las autoridades cumplir con la construcción del muro de contención.

“Queremos que lo limpien y se haga el muro de contención, tenemos cuatro años pidiendo lo mismo y no lo hacen, acá nos dicen que no hay presupuesto, pero está en riesgo la vida de muchas personas”.

Finalmente, Acuña destacó que esperan una pronta respuesta antes de que se presente un evento similar que pueda terminar en tragedia.