Vicegobernador: “Debemos buscar acuerdos con agricultores”

Erasmo Fernández, vicegobernador, aseguró que el gobernador regional, Juan Alvarado, no le notificó que se ausentaría de la región para que se hiciera cargo del Gorehco. Indicó que el Ejecutivo debe buscar una solución a la situación que viven los agricultores en la región.

“Nadie quiere un paro, nadie quiere que la región se paralice, debemos buscar la solución a este problema y hacer todo lo posible para que tengamos acuerdos”, dijo.

El Vicegobernador aseguró que el gobernador no le dice nada. “Tengo tiempo que no me notifican nada, ni sabemos lo que está pasando con la gestión”.

Destacó la importancia de que las autoridades continúen coordinando estrategias para impulsar una mesa de diálogo donde se logren acuerdos reales e importantes en beneficios de los agricultores más afectados.

Lea También:

Productores anuncian reinicio de paro agrario ante negativa del Gorehco de comprarles papa

Huánuco: un sector de agricultores protestó frente a sede del gobierno regional

Huánuco: Agricultores protestan frente a la sede del gobierno regional y piden la compra de sus productos