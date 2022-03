El vicegobernador Erasmo Fernández Sixto manifestó que tras aprobarse la suspensión indefinida de Alvarado solo espera las credenciales del Jurado Nacional Electoral para asumir como titular del gobierno regional y proceder de manera legal al cambio de gerentes.

“Nosotros como respetuosos de la ley estamos pendiente de los procedimientos como ya lo había dicho asumí el gobierno regional, pero como vicegobernador para evitar malos entendidos, ya el Consejo Regional suspendió del cargo al señor Juan Alvarado de forma indefinida por decisión unánime, entonces espero que esto sea trasladado al Jurado Nacional de Elecciones para que se me otorgue las credenciales”, dijo.

Fernández Sixto resaltó que la encargatura hacia la señora Graciela Alcedo no está dentro del marco legal.

“He tenido la presencia de muchos ciudadanos y autoridades esperando que se tramiten documentos a las gestiones que se vienen dando en el gobierno regional, pero no se puede hacer; además que existe una encargatura a la señora Graciela Alcedo en la parte administrativa yo soy respetuoso de esas decisiones, aunque ahora el Consejo Regional ha nombrado a una comisión investigadora para verificar si es correcta o no está encargatura”,

En este sentido, recordó que la ley orgánica dice muy claro que si el titular del pliego tiene impedimento de su presencia dentro de la institución el que asume es el vicegobernador.

“Eso yo lo reclamé en el año 2019 pero no me hicieron caso y han encargado en muchas oportunidades a la señorita Alcedo. Ojalá que el Consejo Regional y la comisión que ya van a designar establezcan las responsabilidades porque eso no puede quedar también así suelto”.

Finalmente, exhortó a los gerentes del gobierno regional a poner su cargo a disposición.