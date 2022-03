El vicegobernador Erasmo Fernández Sixto aclaró que de aprobarse la prisión preventiva contra Alvarado ninguna obra será paralizada porque con este proceso no se busca perjudicar a la población.

“Hay un grupo de personas que ha salido a expresar su opinión sobre lo que ellos creen que es correcto y, aunque yo no puedo juzgar su opinión, aclaró que es imposible lo que afirman de que si se aprueba la prisión preventiva del señor Alvarado se paralizarán las obras. Por el contrario, nuestra voluntad es que las obras continúen porque nadie va ser tan mezquino de que si una obra está avanzando y necesita ser agilizada la va a paralizar. Eso no es cierto yo no sé quién les habrá mentido”, dijo.

Fernández Sixto señaló que es evidente la desesperación que existe de parte del Gobierno Regional ya que después de la marcha se evidencio que esas personas que apoyaban a Juan Alvarado hablaban incluso de pagos.

“Hay reportes en los medios donde las personas que estaban apoyando al señor Juan Alvarado. No sabían con quién estaban y además hablaban de pagos. Eso sería grave. Manejar a base de agravios la conciencia de las personas, pero cada uno es consciente de lo que opina. Si las personas que han marchado creen que la decisión del juez de privar de libertad a Juan Alvarado va a paralizar la obra yo no puedo exigirles ni obligar a que piensen u opinen lo contrario”, señaló.

Asimismo, solicitó una mayor celeridad en las audiencias ya que la población espera una decisión justa por este hecho de corrupción.

“Yo confió en la idoneidad e integridad que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Espero que actúen bajo el marco normativo y con total transparencia sobre este hecho que yo he denunciado en su oportunidad porque vi con suspicacia que un solo día verificaron la calidad de todos esos equipos”.