Erasmo Fernández Sixto, vicegobernador regional, hizo fuertes críticas a la gestión de Fernando Ramos Maguiña, exdirector de la Diresa Huánuco. Consideró que el tema de COVID-19 fue mal manejado.

“Hemos conocido la renuncia del señor Ramos Maguiña, irrevocable, no estaba dando la talla. Hubo varias denuncias, inclusive él ha incorporado al exdirector del hospital, el señor Morales, su adjunto. Eso no es lo que nosotros necesitamos, necesitamos médicos que puedan asumir ese trabajo pero con idoneidad”, aseveró.

Fernández indicó que si el exdirector ha denunciado presiones por parte de asesores (del gobernador); debió haberlo dicho desde el principio.

“Si fuera así lo tenía que decir desde hace tiempo, no tenía por qué ocultarlo; el problema es la falta de transparencia. Si hubo algún hostigamiento o presión de algunos asesores, debe decir quiénes son”, acotó el vicegobernador.

Agregó que las cosas en la gestión del doctor Fernando Ramos se han manejado de manera inadecuada. “Se denunció sobre la llegada de una planta de oxígeno de Tarapoto; él (Ramos) daba a conocer que tenía un contrato, al final sale con que no había ninguno. No sabemos cómo quedó esa planta de oxígeno de un tercero. Hay cosas que no están claras, los huanuqueños necesitamos que haya transparencia”, dijo.

Con respecto a la designación del nuevo jefe de la Dirección Regional de Salud; el vicegobernador aseguró que mientras se manejen las cosas de manera correcta todo mejorará.

“Yo la verdad confió en la capacidad de los profesionales. Pero cuando es manejado políticamente de forma sesgada por supuestos asesores del entorno del señor Juan Alvarado; no veo que haya buenos resultados”.

Finalmente, emplazó al gobernador Juan Alvarado a decir la verdad sobre la salida del exdirector de la Diresa. Expresó, además, que el principal autor de la solución o de los problemas de la región es el mismo gobernador.

“Aquí la cabeza es el problema. Si el señor Juan Alvarado no decide trabajar por el bien de la región, podrán venir funcionarios; también personas de calidad, pero no va a marchar, lamentablemente”, puntualizó.

Lea también:

Vicegobernador denunciará a consejeros por no decidir licencia de Juan Alvarado