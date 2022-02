Víctor Arrambide: “Las autoridades locales deberían impulsar la puesta en valor y conservación de la historia regional”

Por: Iraldia Loyola

Ayer se cumplieron 210 años de la Rebelión de Huánuco de 1812, una fecha importante dentro de la historia nacional. Hemos conversado con Víctor Arrambide, historiador del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura quien nos ha compartido algunos detalles sobre la importancia y el impacto de esta rebelión en el proceso independista del Perú

¿En un primer momento, que puede decir sobre este hecho tan importante para la historia?

Hoy se cumplen 210 años de la Rebelión de Huánuco, una rebelión que se da en el proceso inicial de la independencia del Perú, en un contexto de crisis monárquica española. Hay un vacío de poder y obviamente en América se forma una Junta de Gobierno, de las cuales la Junta de Buenos Aires es la que va a tomar un protagonismo, iniciándose un proceso de independencia continental.

Surge en ese contexto de crisis, protestas ante las reformas borbónicas, deseo que la administración de los territorios americanos regrese para los criollos y españoles. Toda una amalgama de diferentes causas, que justamente confluyen en lo que sería el origen de la rebelión.

La rebelión de Huánuco está dentro de un proceso que llamó la historiadora Scarlet O’Phelan, como un proceso de las independencias regionales, donde aparecen estos focos regionales de insurgencia. En el sur, la Junta de Buenos Aires forma un ejército para ir al Alto Perú y están luchando desde 1810 en adelante. Allí es cuando aparece la rebelión de Zela, luego la de Huánuco y la más grande que fue la del Cuzco.

¿Estos hechos tuvieron repercusión a nivel nacional?

Por supuesto. Ha habido un impacto sobre todo en la región a través de las comunicaciones. La rebelión de 1812 está un poco circunscrita a lo que es Huánuco y algunas provincias aledañas, como Pasco que son las más cercanas. No de un alcance tan grande como la de Tupac Amaru o la de Cuzco de 1814, pero sí fue importante, fue de conocimiento de las autoridades, por eso es que Abascal inmediatamente manda una fuerza militar para sofocar la rebelión.

Si había buenas comunicaciones, basta decir que los indígenas de Huánuco, sobre todo los Panatahuas cuando ingresan a Huánuco y la ocupan, dentro de su proclama hablan Juan José Castelli, este líder bonaerense, que estaba justo en el alto Perú y allí es cuando, por ejemplo, en Tiahuanaco se proclama la abolición del tributo indígena y la igualdad de derechos entre españoles e indígenas.

Estas noticias son conocidas en Huánuco y los sucesos que pasan en la monarquía española también, a pesar de que Castelli nunca llegó, estaba dentro del imaginario y los rumores a través de las cartas que llevaban los curas, sobre todo ellos, los indígenas consideraban a este Castelli como la reivindicación o que la herencia Inca regresa. Eso es lo interesante de esa rebelión.

A estos hechos había que sumarle el descontento generalizado de los indígenas

Así es, había todo un descontento, tanto criollos e indígenas comercializaban producto como el tabaco, las naranjas, la coca, que eran importantes, porque se consumían en las minas de Cerro de Pasco y al dictaminar las reformas borbónicas y los españoles tener el control y establecer los estancos de los controles, el monopolio de la comercialización de todos los productos iba a causar descontento. Por eso tienes esta masa indígena y, obviamente, está el papel de los alcaldes de indios que protestan por sus derechos de comercialización y los criollos por haber sido desplazados del Gobierno, por eso esta conformación de la Junta de Huánuco con gente mestiza, criolla e indígena.

¿Esta rebelión fue un fracaso?

Claro, la rebelión fracasó, no duró mucho. La rebelión fue sofocada y los líderes fueron ajusticiados. Estamos hablando de un ejército regular, cuyas milicias tienen un entrenamiento en disciplina militar a diferencia de los indígenas, aparte había conflictos dentro de ellos que lo llevaron al fracaso, la toma inmediata de Huánuco y finalmente la represión y castigo de los líderes.

¿Cuán importante fue la población indígena?

La población indígena fue también importante, no solamente como sumisa o simplemente seguidora de lo que la interpretación anterior decía, que Crespo y Castillo se había sublevado, es al revés los indígenas son los que bajan a Huánuco a tomar la ciudad y los criollos solamente lo que tienen que hacer es negociar. Tuvo una amalgama de causas y finalmente forman una especie de alianza que como vimos no duró mucho.

En el contexto actual, este hecho histórico no pasa de ser un acto conmemorativo de solo un día, como historiador. ¿Qué hechos se deben tomar en cuenta para tomar acción?

Lo que el Gobierno Regional y las autoridades locales deberían impulsar es la puesta en valor de la zona donde sucedieron los hechos, como el puente Huayopampa. Además de contar sobre la rebelión de Huánuco en las calles, fechas como éstas deben ser propicias para hacer este tipo de proyectos.

Es de imperiosa necesidad que las autoridades tomen en cuenta la importancia de la conservación y también poner a disposición los archivos para seguir investigando sobre esta rebelión. Si no ¿Cómo hacemos historia?, los historiadores no inventan, no hacemos literatura, no hacemos ficción, los historiadores trabajamos con archivos. ¿Y si no hay archivo, de dónde se investiga?

Creo que hay mucho material por descubrir y no solamente hablo de la provincia de Huánuco, sino del departamento, que seguro tiene una historia riquísima.