Victoria azul y negra

Inter de Milán se impuso por 2 a 0 ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, por la fecha 18 de la Serie A.

Inter de Milán se quedó con el clásico de la Serie A de Italia tras vencer por 2-0 a un irreconocible Juventus de Turín que mostró muy poco en la zona ofensiva.

Barella a los doce minutos de partido puso el primer gol tras un perfecto centro desde la banda derecha que Vidal cabeceó con contundencia tras adelantarse al brasileño Danilo.

Dejar a la Juve con vida suele pasar factura y el comienzo de la segunda parte parecía confirmarlo. Sin embargo, justo cuando los turineses intentaban cambiar el rumbo del partido, un genial pase largo de Bastoni activó el letal contragolpe de Barella, que fulminó a Szczesny como si fuera el mejor de los delanteros. El crecimiento del mediocampista italiano es impresionante.

Quedaban todavía 40 minutos, pero ese gol fue prácticamente un tiro de gracia para una Juventus incapaz de reaccionar. De hecho, estuvo más cerca el 3-0, que tuvieron cerca tanto Lautaro como un imparable Achraf.

El marcador no se movería más y esta victoria le permite a Inter no solo romper el maleficio de no poder vencer a Juventus desde la temporada 2017.

Con este marcador, el Inter de Milán se encuentra en el liderato de la tabla junto al Milán, ambos equipos con 40 puntos, aunque los ‘Rossoneri’ tienen un partido menos.

Por su parte, la Juventus queda relegado en la quinta posición de la tabla, a siete unidades de los líderes de la tabla.