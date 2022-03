El alcalde provincial de Huánuco José Luis Villavicencio manifestó que hasta la fecha no ha recibido ningún apoyo del gobernador regional Juan Alvarado para la ejecución de obras.

“No hemos recibido ningún apoyo del señor gobernador, solo el Anillo Vial, si se terminara. Al inicio nos dijeron que nos iban a apoyar con seis polideportivos porque teníamos una necesidad en ese ámbito, pero no cumplieron dijeron que iban a ver el tema del presupuesto, pero ahí se quedó”, aseveró.

En cuanto al proceso judicial que atraviesa Alvarado, el alcalde manifestó que este tipo de situaciones no se verán nunca en la alcaldía porque él revisa todo lo que firma.

“En la alcaldía no existe la posibilidad que pase algo así porque nosotros delegamos comisiones y yo personalmente reviso cada documento, lo que no se, es por ejemplo, porque el señor Juan Alvarado ha firmado ese documento yo en su lugar hubiese revisado y no firmo nada”, dijo.

Asimismo, aseguró que se debe esperar el resultado que arroje la investigación y de encontrarlo culpable deberá pagar con todo el peso de la ley.

“De alguna forma tiene que haber una evaluación un juicio donde se demuestra cosas que se están evidenciando creo y ahí si lo encuentran responsable pues que pague”.