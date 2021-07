Violeta Bermúdez , presidenta del Consejo de Ministros, explicó que el Gobierno de Francisco Sagasti está trabajando en el proceso de “transferencia con transparencia” para que se conozca el trabajo realizado en los últimos 8 meses.

“Desde el Poder Ejecutivo, queremos hacer la transferencia de gestión gubernamental, de manera ordenada y desde una perspectiva técnica”, comentó.

“Más allá de los cortos plazos, nos parecía fundamental que la ciudadanía, a quienes finalmente nos debemos las autoridades, conozca cómo el Gobierno recibió la gestión, qué hemos hecho en estos 8 meses y cómo dejamos aquellos temas que son críticos sobre todo en estos momentos de pandemia, y también de una suerte de crisis institucional”, recalcó.

Asimismo, la premier señaló que desde el Gobierno de Sagasti ya se inició con el mecanismo de transferencia diseñado por la Contraloría. “Por nuestra parte, ya se inició a finales del mes de mayo con la conformación de equipos de transferencia por cada sector”, precisó.

“A partir del 1 de julio hemos empezado a subir a una plataforma web de la Contraloría toda la información que se requiere respecto al estado de todos los sistemas administrativos”, añadió.

No hay equipo revisor aún

No obstante, sostuvo que al no haber un ganador proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, no hay un “equipo revisor” del próximo Gobierno. Por ello, apuntó que se pondrán a disposición de la nueva gestión cuando así lo requieran.

“Ellos van a tener muchas dificultades porque el tiempo es corto para esa revisión, pero por ello, el presidente Sagasti nos ha pedido que nos pongamos a disposición de las nuevas autoridades”, anotó.

“Lo importante es que los servicios continúen para la población y pasemos este tránsito de gestión de la manera más tranquila”, agregó Violeta Bermúdez.

