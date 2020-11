Vizcarra: Estoy evaluando ser candidato al Congreso

El exmandatario Martín Vizcarra dejó abierta la posibilidad de participar en los comicios generales del 2021 como candidato al Congreso de la República.

“Yo estaba concentrado en cumplir mi mandato hasta el 28 de julio. Esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación porque vemos que definitivamente hay temas que no podemos mantenernos al margen”, sostuvo.

“No he conversado con ningún partido político, pero después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de ver que el esfuerzo de la reforma política y judicial se han quedado a medias, creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo donde podamos para colaborar con la situación”, agregó. “Estoy evaluando la mejor decisión al respecto”, continuó.