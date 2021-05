Vizcarra: “Keiko y Castillo no hacen esfuerzos por convencernos”

Martín Vizcarra, expresidente de la República, señaló que ambos candidatos presidenciales (Keiko Fujimori y Pedro Castillo), no hacen esfuerzos por convencer a un grupo del electorado.

“Ambos candidatos deben poner su esfuerzo en aterrizar las propuestas y dejar los señalamientos y calificativos de lado (…) No puede ser que estén tentando a la presidencia y tengan ese tipo de deficiencias”, expresó.

Envió un mensaje a ambos candidatos donde le expreso, “señora Keiko Fujimori, señor Pedro Castillo, convénzanos por qué tenemos que votar por ustedes porque ya pasaron tres semanas de la primera vuelta y no hacen esfuerzos por convencernos “, resaltó.

El exmandatario señaló que 20 millones y medio de ciudadanos no optaron por elegir a Keiko Fujimori y Pedro Castillo y que ahora ese segmento del electorado busca definir su voto.

“Lo único que se han dedicado es a insultarse mutuamente. Uno, no voten porque él es malo; la otra, no voten porque él es peor. Esa no es la forma. Convénzanos con propuestas”, aseveró.