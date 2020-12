¿Volverá el fútbol al ‘Heraclio Tapia’?

Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, indicó que el torneo de Primera División del 2021 volverá a jugar de forma descentralizada y con cada club en su localía.

Lamentablemente este año solo pudimos ver fútbol profesional por 3 fechas en nuestro estadio ‘Heraclio Tapia’, ya que la pandemia hizo que toda la actividad futbolística se centralice en la capital, aunque para el 2021 podría cambiar todo según se viene planificando en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol.

Villavicencio dio detalles de la próxima temporada del fútbol peruano. “La propuesta de Liga 1 2021 es con 18 equipos y 12 en la Liga 2. En tanto a Liga 1, queremos que se disputen partidos los viernes, sábados, domingos y lunes. Apuntamos a que se juegue el campeonato descentralizado. Liga 1 apunta a que sea descentralizado y con cada club en su localía, no por zonas”, dijo en RPP.

“Mañana debemos estar enviando a los clubes los puntos generales del torneo Liga 1 2021. Mañana enviaremos una gráfica. La segunda parte del torneo sería una Fase 2, como la del 2019 y 2020”, contó.

El gerente general de la Liga 1 también habló de la Copa Bicentenario: “Inicia el 14 de mayo. Podría haber un clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El que gana el torneo clasifica a la Copa Sudamericana, así el equipo no ascienda ese año a Liga 1”.

“La idea es que se juegue con categoría 2001 o menor en la Liga 1 y Liga 2. La cantidad de minutos ya se está definiendo para mañana comunicárselo a los clubes. Extranjeros serán cinco en Liga 1 y cuatro en Liga 2”, precisó sobre la Bolsa de Minutos.

Lo que también es incierta es la situación del campeonato de reservas, no se sabe si se jugará o no, porque la propuesta no contempla nada al respecto, mientras en Huánuco César Chacón y el plantel de jóvenes huanuqueños permanecen parados. En la misma situación están el fútbol femenino y los torneos de menores, no se sabe hasta cuándo.