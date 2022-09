Voto 2022: Koko Giles aclaró que supuesta sentencia de alimentos es una conciliación

“Hemos presentado una Acción de Amparo y estamos seguros de que se hará justicia”

La campaña política para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se ha convertido en un ring de Vale todo. Al parecer los contrincantes buscan utilizar todo recurso posible con tal de cambiar el peso de la balanza.

Jesús “Koko” Giles Alipazaga, candidato provincial de Huapri, denunció que buscan sacarlo de la carrera electoral. Señaló que la supuesta sentencia de alimentos, que se basó el Jurado Nacional de Elecciones para tacharlo, se trata de una conciliación judicial.

Explicó que la conciliación se encuentra archivada, no obstante, informó que no se ha llegado a comprobar que el demandante sea su hijo biológico porque fue a vivir a Estados Unidos con su madre.

“Es un solo proceso que comprende la solicitud de alimentación para el niño y mis abogados me dicen que cómo vamos a pagar si no hay una afiliación, entonces se hizo la afiliación, la señora vino y se llegó a una conciliación y se pagó su derecho de alimentos”, explicó Giles.

Afirmó que su partido ha presentado al Jurado Nacional de Elección (JNE) una Acción de Amparo, que le permitirá regresar a la contienda.

“Existen precedentes donde varios candidatos han vuelto a contienda con una medida de Acción de Amparo. Nuestro abogado y personero han presentado una Acción de Amparo y estamos seguros de que se hará justicia por la vía judicial”, expresó.

Del mismo modo, Giles pidió que las personas no se dejen llevar de falsas informaciones que vienen difundiendo sus adversarios políticos que desean sacarlo de carrera.

“Una cosa es lo que dice la gente y otra lo que dice el Poder Judicial. Investigaciones todos tenemos, o vamos a tener, porque eso forma parte de nuestra Identidad de fiscalizadores”, dijo el candidato de Huapri.

Asimismo, señaló que hará valer sus derechos constitucionales y peleará para que sea admitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Estoy haciendo valer mis derechos constitucionales ante el Poder Judicial. No hay ningún sustento jurídico, cuando uno tacha a alguien tiene que presentar pruebas y no hay ningún tipo de pruebas sólo captura de pantallas”, precisó.

“Soy respetuoso de la Ley, de las normas que rigen una contienda electoral, solo debo manifestar que no me parece justo que me hayan excluido, diciendo que tengo sentencia, cuando no la tengo, se ha dicho que koko Giles tiene miles de juicios, pero no los tengo”, señaló.