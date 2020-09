Walter Martos: presupuesto 2021 tiene mirada social y visión de desarrollo

Walter Martos, jefe del Gabinete Ministerial, sostuvo hoy que el proyecto ley del presupuesto general 2021 presentado al Congreso tiene una mirada social y visión de desarrollo humano.

“Es el presupuesto con el que recibiremos el Bicentenario y debemos unir esfuerzos para que nadie se quede atrás”, expresó durante la sustentación del proyecto.

Dicho presupuesto, está marcado por un enfoque preventivo y de derechos que tiene en cuenta la necesidad de evitar más contagios.

“La aprobación del presupuesto que proponemos será un mensaje claro de que para el Ejecutivo y el Congreso las personas son primero”, manifestó.

Martos recordó que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las grandes carencias existentes en el país, las cuales no han sido atendidas por mucho tiempo, y ha desnudado las necesidades materiales, fisiológicas, sociales, de reconocimiento y autorrealización.

“Nos ha mostrado una clara y nítida foto de la situación actual en todos sus aspectos. Si no miramos honestamente esta foto y no tomamos consciencia de ello no seremos capaces de reorientar nuestros esfuerzos en aspectos prioritarios que la nación necesita para su desarrollo”, agregó.

