Webb tras reunirse con Castillo: “No formo parte del equipo, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”

Tras reunirse con Pedro Castillo, el expresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Richard Webb, aclaró que“no forma parte del equipo económico ni avala el plan de gobierno de Perú Libre”.

Richard Webb precisó a través de su cuenta de Twitter que fue Pedro Castillo quien solicitó una conversación y él, como en todos los casos, no se niega.

“Nunca me niego a conversar con quien me lo solicita. Ese es el único alcance de la corta reunión sostenida con el candidato Pedro Castillo. En el contexto electoral que nos encontramos aclaro que no formo parte de su equipo económico, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”, escribió.

Más temprano, el exfuncionario reveló que conversaron “brevemente” sobre temas económico, pero “no podía decir nada”. “Me ha encantado conocerlo”, sostuvo.