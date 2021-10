WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger han sufrido una caída mundial esta tarde. Esto impide a los usuarios utilizar las plataformas -todas propiedad de Facebook- de forma correcta. La caída ha comenzado en torno a las 17.30 horas en España. Y varias horas después, la compañía de redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg, sigue sin implementar una solución.

De acuerdo con el sitio ‘ Downdetector’, en lo que respecta a España, la mayoría de reportes de error están llegando desde ciudades como Madrid. Al igual que Barcelona o Santiago de Compostela. Aunque, por lo que se puede ver en redes sociales como Twitter y, en la propia plataforma, especializada en el registro de problemas en herramientas digitales, el fallo está afectando a países de todo el mundo.

En lo que respecta a WhatsApp, la herramienta no está siendo capaz de conectar. Por lo que, en estos momentos, para muchos usuarios es completamente inservible. No permite enviar ni recibir mensajes. Lo mismo ha ocurrido con Instagram y con Facebook, que según los reportes, no cargan nuevas publicaciones ni permiten compartir contenido.

ABC se ha puesto en contacto con Facebook para preguntar sobre la causa del fallo y el tiempo que será necesario para solventarlo. La red social afirma, en palabras de un portavoz, que es consciente de que algunas personas tienen problemas para acceder a sus aplicaciones y servicios. «Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente», completa sin dar detalles sobre las causas y el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Un posible problema de DNS

Según Diego Suárez, director de la empresa Transparente Edge Services, el fallo podría deberse « a un problema de DNS»: «Los registros que traducen los nombres de dominio que todos usamos, como facebook.com, a las direcciones IP de las máquinas que nos sirven el contenido han desaparecido esta tarde pasadas las 17.30 hora española».

De acuerdo con el experto, «sin estos registros, los navegadores y ‘apps’ no saben ‘encontrar’ los servidores que entregan el contenido de las redes sociales». Respecto al tiempo que podría llevar solventar el problema, Suárez señala que «estos errores suelen deberse a cambios profundos en la infraestructura, que afectan a todas las redes sociales propiedad de Facebook simultáneamente. Si es el caso, revertir el cambio es la solución, pero, dependiendo de la magnitud del mismo, puede llevar desde unos minutos a una hora».

Desde que se produjo la caída hasta las 18.00 horas, más de 33.000 usuarios han reportado que WhatsApp les está dando problemas. En el caso de Instagram han alcanzado la 11.000 y en el de Facebook las 4.000.