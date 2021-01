¡Ya es ‘cervecero’!

Sporting Cristal presentó oficialmente a Percy Prado como su nuevo jugador para todo el 2021.

Sporting Cristal presentó de manera oficial al lateral peruano Percy Prado y habló sobre muchos aspectos que lo motivaron a jugar en Perú tras su larga travesía en el fútbol de Francia.

El lateral ‘cervecero’ se mostró optimista sobre que será su paso por el conjunto del Rímac.

“Estoy muy feliz de haber llegado a este club. Agradezco a quienes facilitaron mi llegada y mi integración. Estoy feliz por entrenar de nuevo con un grupo. No conozco mucho al fútbol peruano, pero como jugaré el campeonato, pero si me preguntas a fin de año podré responder”, indicó el ex futbolista del Nantes en la conferencia de prensa.

Asimismo, se refirió a su experiencia en el exterior con el Nantes de Francia. Prado no se siente superior al resto del plantel, ya que ha visto buenos futbolistas de talla internacional que lo motivan a seguir entrenando.

“Mi decisión fue muy importante y un poco difícil. He dejado casi toda mi vida en Francia, pero llego a un gran club que tiene las mejores instalaciones del país. Un cuerpo técnico y médico de buena calidad. No es un regreso, voy a seguir mi profesión y eso también es bueno para mí. Feliz de ser parte de la familia celeste. Hace solamente dos días que entreno con mis compañeros y hay jóvenes talentosos. Jugadores de nivel internacional. Vengo a progresar e ir adelante”, agregó

En tanto al club, agregó: “Estos primeros días de trabajo fueron duros para mí. Se trabajó bien, es como si no hubiera cambiado de club. Sporting Cristal no tiene nada que envidiarle a un equipo de Europa. Sabía que es un club histórico del país”.

“Jugaré donde el profesor me necesite, si es en la mitad del campo o defensa”, dijo cuando fue consultado sobre su posición en el terreno de juego, ya que se puede adecuar normal como lateral, defensor central o mediocampista.

“Todavía es muy temprano para hablar de la Selección Peruana. Si hago buenos partidos y tengo mayor visibilidad, tal vez el profesor Ricardo Gareca me pueda llamar”, manifestó sobre su posible convocatoria al “Equipo de Todos”.