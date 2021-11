Zayn Malik por “violencia doméstica” perdio contrato discográfico con RCA

Las cosas siguen aún complicadas para Zayn Malik, luego de que en septiembre tuvo un fuerte pleito que incluyó violencia física hacia su suegra Yolanda Hadid, que entre otras cosas le ocasionó perder su relación con Gigi Hadid. Además de que recibió denuncias en su contra, órdenes de restricción y castigos como cumplir 90 días de libertad condicional, tomar una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica.

Ahora, el periódico The New York Post, reporta que el exintegrante de One Direction perdió el contrato que tenía con su disquera, RCA, con la que grabó tres discos como solista.

“Malik perdió su contrato discográfico con RCA debido a que su tercer álbum en solitario, Nobody Is Listening, no lograra iluminar las listas de éxitos cuando se lanzó en enero, y solo alcanzó el puesto 44 en el Billboard 200 de EU”, además de la polémica en la que está envuelto actualmente”, dice el periódico.

Por otra parte, fuentes cercanas a Zayn Malik contaron a la publicación que al cantante siempre le ha costado trabajo lidiar con la fama. “Zayn siente que la vida quiere atraparlo. Realmente le resulta difícil lidiar con el nivel de fama que tenía, y eso lo manifiesta comportándose de manera ingrata y arrogante ”, dijo un ejecutivo musical que ha trabajado con él. “Si fuera un poco más abierto al hablar de sus problemas, creo que la gente sería más amable con él”.

Zayn Malik

Zain Javadd Malik, conocido en el mundo de la música como Zayn Malik, es un cantante y compositor británico, reconocido por haber hecho parte de la banda One Direction. Nació en Bradford, Inglaterra el 12 de enero de 1993, y es hijo de Yaser Malik y Tricia Brannan. Desde niño mostró interés por la música, ya que pasaba mucho tiempo en su computadora escuchándola y cantando solo durante horas. Vivió en el área de East Bowling, al sur de Bradford, y estudió en la Fields Primary School y la Tong High School.