Zumel Trujillo convoca a conferencia en Paragshapunta

Corresponsal: Marino Garcia Ledesma

La zona alta donde se ubica una cruz de grandes dimensiones conocida como Paragshapunta fue el lugar donde el candidato de Pasco Verde al Gobierno Regional de Pasco, Zumel Trujillo Bravo, convocó a los periodistas a fin de desarrollar una rueda de prensa.

En esta singular actividad, fue consultado sobre su campaña política y los logros durante su gestión como alcalde del distrito Simón Bolívar durante el periodo 2015 – 2018.

Explicó que la marcha de sacrificio emprendida durante su gestión municipal obtuvo logros y por ello se aprobó la remediación del pasivo ambiental Excélsior, por más de 160 millones de soles.

También la clínica de desintoxicación para los niños con plomo en sangre, pistas y veredas e infraestructura educativa y de salud para el distrito y la región.

Precisó que sería importante implementar en el Hospital EsSalud de Huariaca una clínica temporal de atención a los niños contaminados, ya que se tiene una infraestructura ociosa en dicho lugar, que no se utiliza adecuadamente, y ese es el planteamiento que hará inmediatamente de ganar las elecciones.

Fue consultado también si era parte integrante de “La Hermandad”, refiriéndose a un grupo de empresarios que bajo amenazas lograban ganar obras en las municipalidades de Pasco.

Lo cual negó rotundamente, la única hermandad a la que pertenezco es a la iglesia evangélica, allí sí, todos somos hermanos, respondió irónicamente, a la vez que dejaba notar una sonrisa mordaz.

Defendió a sus candidatos provinciales de Pasco y Daniel Alcides Carrión, por sus procesos judiciales y por una agresión en contra de un poblador Yanahuanquino. Sobre su candidato Elvis Chávez Mauricio, dijo que es necesario, a veces, actuar con coraje y determinación y esa es una característica del popular “Walash”.

Sobre Ramón Hereña, candidato en la provincia Carrionina, dijo que no estaba de acuerdo pero lo entendía por actuar como actuó, ya que Hereña Roque, como candidato, está haciendo los esfuerzos económicos necesarios para colocar sus gigantografías y es injusto que lo hayan despedazado.

Aclaró también el candidato regional de Pasco Verde que no hay razón alguna para tildarlo de matón, prepotente y soberbio.

Si por enfrentarme al presidente de la República, a los ministros me dicen matón, eso es distinto, pero jamás con mi pueblo.

“Soy hijo de campesina, mi madre es tusina, mis hijos estudian aquí en Pasco, tomamos el agua que toman todos, respiramos el mismo aire, porque tendría que ser distinto de los demás, yo tengo una buena relación con las comunidades, me siento como ellos, como lo mismo que ellos, yo, que de diferente puedo tener” dijo Zumel Trujillo.

Al finalizar señaló que no tiene cuentas pendientes con nadie, “no me aproveché de las arcas municipales, sigo con mis propiedades, con mi misma esposa, no me he divorciado para que mi esposa ejecute las obras y sigo con mi vida normal”, expresó el candidato.

Aludiendo a uno de sus contendores que es un próspero ejecutor de obras y que supuestamente se habría divorciado para que su mujer ejecute las obras.