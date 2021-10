‘Encanto’ de Disney: se abre debate entre Venezuela y Colombia por el origen de la arepa

Un nuevo debate sobre el origen de la arepa ha sido revivido por Disney, en su nueva película ‘Encanto’. Muestra cómo la protagonista degusta este plato. La disputa fue tendencia en las redes sociales. Ya que la película se desarrolla en Colombia, país que junto con Venezuela se pelean el origen de la arepa.

Empresas Polar y la empresa norteamericana de origen español Goya Foods, que compiten por el mercado de harina de maíz en Estados Unidos, abrieron esta disputa. La película ‘Encanto’ deja ver que la famosa arepa venezolana, no es tal, si no que es colombiana.

«Te corrijo amigo, la arepa es venezolana, lo suyo son simples tortas de harina (…) Yo tranquilo, ustedes mientras celebren y abracen fuertemente la mentira que alguien les dijo, jajajajajaja», escribió uno de los usuarios en Twitter. Mientras que otros agregaron: «Disney cuenta fantasías, por lo tanto esta imagen evidencia lo contrario. La arepa es venezolana», «Los colombianos nos copiaron las arepas, pero nunca copiarán nuestros rellenos».

El investigador venezolano y el especialista en gastronomía,, aseguró que no existe algún registro de dónde se cocinó por vez primera el pan de maíz. Sin embargo, indicó que el origen de la voz arepa proviene de losque estaban asentados en los límites de lo que hoy se conoce como los.«No se puede decir quién comió la primera arepa, ni cuando ocurrió. Eso pudo ser en cualquier parte del territorio venezolano o colombiano. No lo sabemos, pero está comprobado que los indios cumanagotos le llamaban al maíz maduro erepa y por derivación los españoles comenzaron a llamarlo arepa, por lo tanto, el nombre es venezolano y eso no tiene discusión.

