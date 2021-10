El cantante ‘Ed Sheeran’ dió positivo a la Covid-19

El cantante británico Ed Sheeran anunció que dio positivo al covid-19, una semana antes de que su nuevo álbum salga a la venta.

“Hola chicos. Una nota rápida para decirles que lamentablemente he dado positivo en la prueba de Covid, así que ahora me estoy aislando y siguiendo las pautas del gobierno”, publicó el artista británico en su cuenta de Instagram, el domingo 24 de octubre.

El compositor e intérprete de “Shape of You” lamentó tener que cancelar sus compromisos pendientes a causa de la enfermedad.

“No podré cumplir con mis compromisos en persona, de momento, y haré todas las entrevistas que pueda y actuaciones previstas desde casa”, dijo Sheeran.

Su próximo álbum saldrá a la venta el viernes 29 de octubre, por lo que el músico tenía varias actuaciones y entrevistas programadas que ha tenido que cancelar.

El cantante británico agregó que por el momento realizará las promociones de su nuevo álbum de manera virtual. “Disculpas a todos los que he defraudado. Estén seguros todos”, agregó.

Ed Sheeran actuó el 17 de octubre en Londres durante la ceremonia de entrega de premios Eartshot por el clima, organizados por el príncipe Guillermo. El cantante se había tomado un descanso tras el nacimiento de su hija, en verano de 2020.

(1991/02/17 – Unknown)

Uno de los cantantes y compositores británicos más populares.

Canciones : Perfect, Thinking Out Loud…

: Perfect, Thinking Out Loud… Género : Pop, folk pop, hip hop

: Pop, folk pop, hip hop Padres : John Sheeran e Imogen Sheeran

: John Sheeran e Imogen Sheeran Cónyuge : Cherry Seaborn (m. 2018)

: Cherry Seaborn (m. 2018) Nombre : Edward Christopher Sheeran

: Edward Christopher Sheeran Altura: 1,73 m

Canciones

En el 2005 grabó The Orange Room EP, su primer EP. Un año después repitió con Ed Sheeran y Want Some?.

Tras mudarse a Londres en 2008, Ed Sheeran empezó a dar conciertos en pequeñas salas. Allí publicó videos en YouTube de su cuarto trabajo, You Need Me, I Don’t Need You, y Jamie Foxx lo invitó a participar en su programa de radio.

En 2010 publicó el EP Let It Out. A primeros de 2011 lanzó No. 5 Collaborations Project, el último como artista independiente, con el que vendió siete mil copias en el Reino Unido. Loose Change fue uno de los EP lanzados bajo la firma de Atlantic Records.

Firmó con la discográfica Asylum Records, con la que llegó a grabar su primer álbum de estudio llamado +, que fue lanzado el 9 de septiembre de 2011, con él consiguió siete discos de platino en su país. El primer sencillo fue The A Team, tema que interpretó junto a Elton John en los Grammys de 2013.