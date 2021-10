Chloé Zhao: incluye astutamente a ‘Superman’ en el guión de Eternalss

Tras ganar el premio Óscar a Mejor Director por Nomadland, Chloé Zhao está a punto de mostrar al mundo, su proyecto en la más grande franquicia de videojuego. La cineasta de ascendencia china, ya está concediendo entrevistas para la prensa. Una de las más reciente es junto a Variety. Para el medio estadounidense, Zhao comparte la reacción de Kevin Feige al enterarse que Superman estaba incluido en el guión.

En el tráiler oficial de Eternals, podemos escuchar a un niño señalando a Ikaris como una figura muy parecida a Superman. A lo que él responde que no tiene capa. La referencia al Hombre de acero, enloqueció a los fans. E incluso, se convirtió en fuente de burlas para Warner. Estudio que no ha querido volver a tener tratos con el personaje en pantalla grande. ¿Cómo es posible que la propia Marvel Studios se atreve a tener más contacto con Superman que su empresa madre?

Chloé Zhao fue una de las mentes detrás del guión de Eternals, y justo de ella surgió la idea de incluir a Superman en uno de los diálogos. Para Variety, la directora habla sobre lo que dijo el presidente de Marvel Studios al enterarse de la presencia del héroe DC en la película:

“Lo escribes en la página, se lo muestras a Kevin, si no dice nada, eso es todo. Creo que no hubo una conversación. En realidad no, excepto que dijo: ‘Oh, eso es genial.’” Tal parece que la primera impresión de Kevin fue de sorpresa y gusto. Nada mejor que recordarle al público, que ahora Marvel Studios tiene su propia versión de Superman.

Eternals es una película no de un superhéroe, sino de varios, un equipo completamente nuevo en el Universo Cinematográfico de Marvel que llegará para hacer maravillas. Sus poderes son increíbles y su historia se ha mantenido oculta a los humanos durante siglos, por lo que será interesante descubrir las nuevas dinámicas con otros personajes del MCU.

¿Qué pasará cuando se encuentren con los Vengadores por primera vez? Les reclamarán por no haber estado presentes durante la terrible lucha contra Thanos y la amenaza de las Gemas del Infinito.