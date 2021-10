“The Flash” próximamente interpretado Ezra Miller

En la cinta de la Liga de la Justicia vemos que Batman (Ben Affleck) realiza una visita a la guarida de Barry Allen para reclutarlo. Para convencerlo de unirse al equipo de superhéroes le lanza una de sus cuchillas en forma de murciélago. Rápidamente, The Flash nota que se trata del héroe de Gótica.

Pues tras esa épica aventura, ahora es momento de conocer más acerca de la vida de Allen. La cinta “The Flash”, dirigida por Andy Muschietti., se estrenará el 4 de noviembre de 2022 y ya puedes disfrutar del primer tráiler oficial.

Durante la convención DC FanDome 2021, la productora compartió las primeras imágenes de la cinta. Quizás puede ser un tanto confuso el orden de las imágenes, pero los fans han comenzado a explicar poco a poco todo lo que está sucediendo.

Aparentemente, se le escucha a Michael Keaton de fondo mientras interroga a The Flash acerca de sus poderes. Por si todavía no lo sabías, Keaton volverá a utilizar el traje de Batman en esta cinta.

Ya solo con esto, sabemos que se trata de una película que introduce los viajes en el tiempo o viajes a realidades alternas. Barry Allen se podría reencontrar con us madre e inclusive reclutar a otras versiones de sí mismo.

Sinopsis

The Flash es el nombre oficial de la nueva película de DC protagonizada en solitario por Flash que interpreta Ezra Miller (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Las ventajas de ser un marginado) y cuenta con Andy Muschietti (It, It: Capítulo 2) en la dirección.

Esta nueva película de superhéroes seguirá la línea de cómics de DC conocida como Flashpoint, en la que Flash debe realizar un viaje en el tiempo con el objetivo de salvar la vida de su madre y provoca múltiples cambios en la línea temporal de DC.

Todavía quedan muchos detalles por conocer de la película The Flash, pero se ha confirmado que Ben Affleck regresará como Batman y también tendremos la versión del Caballero Oscuro de Michael Keaton, quedando en el aire si Jeffrey Dean Morgan estará de vuelta interpretando al Batman de Thomas Wayne.