Batgirl: Brendan Fraser será el pirómano Garfield Lynns, mejor conocido como Firefly

No hay quien detenga al Universo extendido de DC, ya que el año pasado tuvo cintas con muy buena recepción, como Mujer Maravilla 1984 (2021), Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021) y El Escuadrón Suicida (2021), por lo que los futuros proyectos nos emocionan mucho.

Uno de ellos es Batgirl, una cinta muy anticipada por los fans de los cómics. Y, hace poco se dio a conocer que ya cuenta con un villano: el pirómano Garfield Lynns, mejor conocido como Firefly, quien será interpretado por el actor Brendan Fraser.

Fraser se une a J.K. Simmons, quien tendrá el papel del comisario James Gordon. Y, a la guapa actriz y cantante Leslie Grace, quien interpretará a Barbara Gordon. Una justiciera de Gotham, que lleva el nombre de Batgirl y es la protagonista de la cinta.

Por ahora, no hay muchos detalles sobre la trama de la película de Batgirl. Pero tengan en cuenta que Firefly es una figura clave del cómic Batgirl: Year One y recientemente la propia Leslie Grace planteó que esta cinta que contará con un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) podría mostrar un historia de origen “locamente oscura” para Babara Gordon.

Aún no hay fecha concreta de estreno para esta película que será dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah. Quienes ya trabajaron en conjunto en la cinta Bad Boys For Life. Pero se espera que llegue a la pantalla chica en 2022, a través de la plataforma de streaming HBO Max. ¡Estaremos al pendiente!

Batgirl

Batgirl (en español: Chica Murciélago) o Batichica (en Hispanoamérica) es el nombre de varias superheroínas ficticias que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, representados como contrapartes femeninas del superhéroe Batman.

Batgirl opera en Gotham City, aliándose con Batman y el Robin original, Dick Grayson, junto con otros vigilantes enmascarados. El personaje apareció regularmente en Detective Comics, Bat-Family, y varios otros libros producidos por DC hasta 1988.