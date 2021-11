Britney Spears culpa a su madre por la tutela!

Britney Spears ahora culpa a su madre por la tutela que le dio a su padre control legal sobre ella durante 13 años. Su padre, Jamie Spears, le pidió a la corte esta semana que disolviera inmediatamente el controvertido acuerdo antes de la fecha de la corte.

La estrella del pop publicó en Instagram el martes para celebrar el final de la tutela, diciendo que “sonreiría sabiendo que tengo una nueva vida por delante”.

Luego arremetió contra su madre, Lynne Spears, y la acusó de haber tramado la idea de una tutela.”Mi papá puede haber comenzado la tutela hace 13 años … pero lo que la gente no sabe es que mi mamá fue quien le dio la idea”.

Spears escribió en una publicación eliminada desde entonces informada por varios medios. “Nunca recuperaré esos años … ella secretamente arruinó mi vida”. “Sabes exactamente lo que hiciste”, agregó, dirigiéndose directamente a su madre.

“Mi padre no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una curatela”. Un juez suspendió a Jamie Spears como curador en septiembre, luego de que su hija hiciera sorprendentes acusaciones de abuso.

Se esperaba que el tribunal se pronunciara sobre la disolución permanente de la tutela este mes. Britney Spears advirtió a su familia en octubre que todavía quería justicia, a pesar de que era probable que la tutela terminara.

Britney Jean Spears

(McComb, Misisipi; 2 de diciembre de 1981) es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. Comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club (1992).

En 1997 firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut, …Baby One More Time, el álbum más vendido de una solista adolescente. En el 2000 lanzó su segundo álbum, Oops!… I Did It Britney Spears culpa a su madre por la tutelaAgain, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos.