¿Cómo afecta el azúcar a la piel?

Un exceso de azúcar en el torrente sanguíneo puede causar glicación, una reacción química natural que se da cuando los niveles de azúcar en la sangre rebasan lo que nuestra insulina puede procesar. La glicación perjudica los elementos de la piel que la mantienen «elástica»: el colágeno y la elastina.

Cuando estas dos proteínas se unen a los diversos tipos de azúcar, pierden fuerza y, cuando estos componentes fundamentales de la piel se deterioran, los signos de envejecimiento se acentúan; la dermis está más seca y menos elástica, lo que causa arrugas, flacidez y pérdida de luminosidad.

Cómo contrarrestar los efectos del azúcar en la piel

No estamos diciendo que el azúcar deba erradicarse totalmente de nuestras dietas. No obstante, es aconsejable calcular la cantidad que consumimos y procurar no superar la dosis recomendada (25 g), pues es lo que el cuerpo puede tolerar sin padecer efectos adversos.

Los azúcares añadidos no deberían representar más del 10 % del aporte calórico diario; para lograrlo, las sugerencias que podemos darte desde Olay son las siguientes:

Cuanta más glicación sufre el organismo, más rápido envejece nuestra piel. Esto es especialmente habitual entre las personas diabéticas, ya que les resulta más difícil controlar los niveles de azúcar en la sangre; por eso, la comunidad científica ha observado que suelen mostrar signos del paso tiempo antes que quienes no padecen hiperglucemia.

Otros estudios analizaron la edad que se creía que tenía una persona y la cotejaron con sus niveles de azúcar en la sangre. Los resultados revelaron que quienes tenían niveles más altos aparentaban ser mayores que quienes tenían niveles bajos.