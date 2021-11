Reina Letizia: “Vino con ropa ni siquiera de calle, de uniforme… muy críticada por su vestimenta

Su atuendo ha sido la comidilla periodística del viaje. Hasta una diputada ha asegurado que era un “desprecio” hacia el país: “Señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en el closet”.

EL sexto viaje de cooperación de la Reina, que en esta ocasión ha tenido como destino Paraguay. Pasará a la posteridad como el periplo del “chalequito rojo”. Y es que desde que el martes por la noche Doña Letizia. Descendió por las escalerillas del avión, ataviada con el chaleco rojo de la Agencia de Cooperación Española. Hasta su despedida del país ayer jueves por la tarde. No se ha quitado su uniforme de faena, es decir, chaleco rojo, botas de montaña y pantalones beige de faena. Ni siquiera para acudir al almuerzo que como broche de la visita, le ofrecieron en su honor. El presidente paraguayo Mario Abdo y su esposa Silvana López. Que ha sido su guía y anfitriona durante estas 48 horas, en su residencia de Mburuvivha Róga.

La Reina queria evita comentarios y fue todo lo contrario

La razón de este peculiar atuendo es que la Reina deseaba evitar a toda costa que se hablara en las crónicas, como es habitual, de sus modelitos o de duelos de estilismo con la primera dama, Silvana Abdo. Quería subrayar el carácter solidario del viaje, centrado en supervisar los proyectos de la Agencia de Cooperación Española en materia de salud, educación, cultura y equiparación de la mujer.

Sin embargo, no ha logrado su objetivo, todo lo contrario, ya que nuevamente su atuendo ha sido la comidilla periodística. Desde que se bajó del avión, los numerosos medios de comunicación congregados en el aeropuertos se quedaron impactados, incluso una reportera televisiva bromeó en directo al verla con su chaleco rojo de cooperante: “¿Dónde está su corona?”.

La cuestión llegó hasta el Parlamento, ya que una diputada, Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical, lo consideró un desprecio a su país. “Vino con ropa ni siquiera de calle, de uniforme… me pregunto hasta dónde esto en la jerga protocolar no es un desprecio. Por un lado alabo la sencillez de la señora, pero por otro me molesta que cuando va a otros países lleva atuendos que fácilmente superan los diez mil dólares, haciendo así honor al lugar que visita. Señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaba su guardia o su secretaria”.

Algo que dio lugar a que la empresa Fabricato, artífice del famoso chalequito, saliera al paso en twiter de las críticas de la diputada . “El chaleco de cuarta como usted dice, fue fabricado en nuestra empresa a pedido de la cooperación española, una pyme nacional. Si usted quiere un vestido se lo puede comprar con el buen salario que usted gana, nosotros confeccionamos chalecos para reinas, guardias y secretarias”.

Fuera de esta polémica, lo cierto es que en las 48 intensas horas que ha durado su viaje de cooperación a Paraguay, Doña Letizia se ha dejado la piel: el miércoles inició su recorrido en centro integral de salud de la mujer, especializado en tratamiento del cáncer de mama y cuello uterino, que son la principal causa de mortalidad entre las mujeres de Paraguay. Acto seguido visitó una escuela taller en Encarnación, al sur del país, dirigida a proporcionar una salida profesional a jóvenes de entre 16 y 23 años de barrios marginales.

Por último , Doña Letizia visitó la misión jesuítica de Santísima Trinidad, donde sorprendió con su inusual petición de bajar a las catacumbas de los jesuitas, y de Jesés de Tavarangue. Los actos de la primera jornada terminaron ahí y tras una reunión con cooperantes y miembros de la comunidad española en la residencia de la embajadora de España, Carmen Castiella, esa noche pernoctó en el lujoso hotel Boutique La Misión, de Asunción, donde se alojó.

Su inseparable uniforme de faena

La mañana del jueves, de nuevo enfundada en su inseparable uniforme de faena. Se estrenó en el Bañado sur de Asunción, uno de los barrios más pobres de la capital. Donde tuvo un emotivo encuentro con el sacerdote Paí Oliva, de 93 años. Todo un referente en este conflictivo enclave.

Y, después se dirigió al centro de atención familiar (Cafa) donde la organización “mil solidarios”. Atiende a mujeres y niñas victimas de violencia. Mas tarde, recaló en un taller creativo de Cateura, donde se elaboran piezas de artesanía con materiales reciclados. Ya, por ultimo se dirigió al centro del entrenamiento del emprendedor. En la ciudad de San Lorenzo, que potencia la actividad de los jóvenes para crear empleos.

Como despedida de su viaje, en torno a la 1 y media de la tarde, acudió a su cita con el presidente Mari Abdo y su esposa Silvana , que le ofrecieron un almuerzo en su residencia a base de platos tradicionales paraguayos y obsequiaron a Doña Letizia con varios regalos, entre ellos un tapado realizado por artesanas de Yataiti y unos pendientes de aros elaborados por artesanos de Luque.