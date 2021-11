J Balvin: para que‘Perra’ no sea censurada muestra sus argumentos

La polémica por la canción Perra, del cantante colombiano J Balvin y la dominicana Tokischa sigue dando de qué hablar. El abogado defensor del artista antioqueño solicitó ante el Consejo de Estado que rechace por improcedente la tutela que presentó el abogado Leonardo Petro Llorente, el pasado 26 de octubre de 2021.

Así fue como la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela. Que fue enviada con copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Leonardo Santo Petro Llorente, realizó la demanda “para proteger el derecho a la igualda. La no discriminación, el buen nombre y la honra.

Asimismo, la dignidad de las comunidades negras y afrodescendientes de Colombia. La dignidad de las mujeres en general y los demás derechos fundamentales violados”. En contra de la canción Perra y su respectivo video. Los cuales fueron blanco de amplia controversia, por su contenido explícito sexual. Y, por un apartado del video en que se ve a Balvin. un hombre blanco, llevando encadenadas a dos mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, Diego José Ortega Rojas, apoderado del reguetonero, argumentó en un escrito de 18 páginas. Que la canción “no contiene expresiones precisas. Directas e inequívocas dirigidas a afectar el buen nombre, honra, igualdad y dignidad del accionante. O de las comunidades negras o afrodescendientes”.

En declaraciones a La W Radio, Ortega explicó que en este caso particular, el ciudadano Leonardo Santo Petro Llorente es el que se siente afectado como individuo porque forma parte de un colectivo, pero que eso no permite concluir que existe una real amenaza o violación de sus derechos por una canción y un video que no tienen una mención concreta hacia él, ni van en contra de la comunidad afrodescendiente.

Argumenta la queja que “el video de la canción Perra utiliza términos o palabras directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer, lo cual vulnera grandemente los derechos de las mujeres comparándolas con una perra, un animal que, de acuerdo con el contenido de la canción, se debe dominar y maltratar”. Tokischa compuso la canción

El abogado de Balvin sostuvo que si para el tutelante la letra de la canción Perra es machista y racista, ya que no lo es para Tokischa, quien compuso la canción.

Ortega Rojas, alegó que el tutelante no hizo ningún “reclamo, denuncia o queja. Orientada a que las plataformas digitales revisaran o eliminaran el contenido publicado por el artista”. Por la gran controversia que se generó en redes debido a la canción. El video fue retirado de la plataforma YouTube, el pasado 17 de octubre.

En otro fragmento de la defensa de J Balvin ante el Consejo de Estado se señala que “el hecho de que el accionante considere, basado en su opinión e interpretación personal que el contenido de la obra artística creada por Tokischa e interpretada por el artista José Álvaro Osorio Balvin es violatoria de sus derechos, transgresora de los límites morales que él mismo ha definido, no evita que la canción deba ser protegida como acto libre de expresión”.

Ortega Rojas insistió que ya Balvin pidió excusas públicas y que la pretensión del accionante a través de la interposición la acción de tutela busca poner límites a la libertad de expresión o licencia artística que realizan artistas y cantantes, generando un peligro a la estructura de derechos fundamentales de los creadores de obras.

Incurren en una conducta omisiva

La demanda que interpuso el ciudadano Leonardo Santo Petro Llorente. Además, vincula al presidente Iván Duque Márquez, la Comisión Legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o poblaciones afrocolombianas. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Cultura.

La razón por la cual Petro Llorente, también acciona contra el mandatario colombiano y las otras entidades del Gobierno. Porque, según él, incurren en una conducta omisiva en el cumplimiento de sus deberes legales. Y, constitucionales de defender los derechos invocados.

Argumenta la queja que “el video de la canción Perra J Balvin, de utiliza términos o palabras directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer, lo cual vulnera grandemente los derechos de las mujeres comparándolas con una perra, un animal que, de acuerdo con el contenido de la canción, se debe dominar y maltratar”.