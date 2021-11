Will Smith desnuda su ser en su libro

Los tres días de fiesta, por el 40 cumpleaños de la esposa Will Smith de Jada acabó cuando, al poco de empezar, ella le dio una orden: “Cancela todo ahora mismo”. Y se lo argumentó: “Es la demostración de ego más repugnante que he visto en mi vida”.

No solo se dejaron de hablar ese día del 2011 y los siguientes, sino que Will Smith, el afamado príncipe de Bel-Air se quedó sin su princesa por un tiempo, cuestión que ilustra lo que él ha definido como “un mal matrimonio de por vida”.

Según cuenta en su libro Will , publicado este martes, el polifacético Smith emprendió un doble viaje, mental y físico.

Para el primero recurrió a un chamán que le preparó la ayahuasca y se la tomó en 14 ocasiones. Él, que ya había pasado por el vértigo por el apocalipse cinematográfico en el Día de la independencia , sintió que “estaba flotando en lo profundo del espacio exterior, estaba a trillones de años de luz de distancia de la Tierra”.

Pasados los efectos alucinógenos, Smith se refugió en Trinidad, donde vistió a Michaela Boehm, consejera especialista en sexo tántrico. De entrada le planteó qué es lo que pensaba que le haría feliz. “Tendría un harén”. La consejera le preguntó qué mujeres incluiría. Citó a la actriz Halle Berry y a la bailarina Misty Copeland. No satisfecha, la experta le aconsejó hasta 25, aunque sus nombres no salen citados.

Esta especie de memorias las ha escrito con la colaboración del autor Mark Manson, y ofrecen un retrato sin cortapisas de su trayectoria vital, del hombre detrás del actor, a su vez que reflejan la determinada ambición de llegar a ser estrella en la industria de la música y el cine.

Reconoce que en su existencia ha experimentado en dos ocasiones la tentación del suicidio. La primera a los trece años, cuando su madre, Caroline Bright, se hartó de los abusos y la violencia de su marido, Willard Carroll Smith, y se marchó de casa. “Se fue a trabajar a la mañana siguiente y no regresó”, relata el hijo, testigo y víctima habitual.

Aún va más allá y confiesa que llegó a pensar en matar a su padre tiempo después, cuando luchaba contra el cáncer. El progenitor falleció en el 2016.

Y a pesar de ese tormento, Smith sostiene que “mi padre me dio su nombre y una gran ventaja en la vida: mi capacidad para afrontar la adversidad”. Juega con su nombre Will y la palabra en inglés will , que significa voluntad.

Fachada para protegerse

Pero su narración también remarca los puntos álgidos de su exitosa carrera. Como el encuentro con Nelson Mandela o que Steven Spielberg lo escogiera en 1997 para ser la apuesta principal de Men in black .

Confiesa, sin embargo, que esa fachada “esta diseñada para protegerme, esconderme del mundo, ocultar mi cobardía”.