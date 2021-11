El juego del calamar: Yeong-su Oh el jugador 001 cuenta como cambio su vida luego de la serie

Yeong-su Oh, el actor que interpreta al ‘jugador 001′ en “El juego del calamar”. Hoy día conocido en todo el mundo gracias a su magistral actuación en la serie mas vista de Netlix.

En su primera entrevista, tras el récord de los 142 millones de espectadores logrados con la primera temporada, el artista de 77 años conmovió con su sabiduría y la emotividad de sus respuestas sobre la fama y su visión del significado de la vida. El veterano artista le explicó cómo, a su edad, tiene una visión diferente de su futuro, aún con toda la fama que “El juego del calamar” le ha dado.

“No quiero ser ambicioso. Grandes o pequeñas, todos hemos recibido cosas en esta vida. Ahora, quiero devolver todas esas cosas que he recibido, quiero darle cosas a mi comunidad. Esa es la forma en la que pienso ahora”, declaró el actor, ante la atenta mirada de sus interlocutores.

“Permítanme darles un ejemplo”, continuó. “Imaginen que estamos en una montaña y hay una flor. Cuando somos jóvenes, recogemos la flor y la tomamos para nosotros. Pero cuando llegas a mi edad, la dejas allí exactamente como está, para poder volver a verla más tarde. La vida es exactamente igual”, afirmó el actor, cuyas palabras hicieron llorar a la presentadora Mijoo.

En la entrevista, disponible en el canal de YouTube de la citada televisora, el actor reflexionó sobre diversos temas. Sus palabras fueron tan inspiradoras, que varias de sus frases se volvieron virales. Compartimos a continuación algunas de sus declaraciones, traducidas al inglés por el portal Soompi.

‘Qué difícil es eso de la fama’

“Siento como si estuviera flotando en el aire. Y eso me hace pensar: ‘tienes que calmarte y organizar tus pensamientos y controlarte’. Mucha gente me ha estado contactando desde que se estrenó ‘El juego del calamar’. Y como no tengo un representante para que me ayude, es complicado para mí organizarme con el volumen de llamadas y mensajes que me llegan. Mi hija me ha estado ayudando en esa tarea. Incluso ahora, por esta popularidad me han contactado colegas actores, como Park Jung Ja. Ella me preguntó: ‘¿Cómo se siente ser una estrella mundial?’. Y la verdad es que las cosas han cambiado un poco. Incluso cuando salgo a tomarme un café o algo por el estilo. Ahora tengo que pensar en cómo me ven los otros. Y pienso: qué difícil es eso de la fama”.

En la serie era el de más edad

“Yo era el más viejo de todo el elenco de ‘El juego del calamar’. Todos mis demás compañeros eran gente joven. Como estaba rodeado de ese perfil, tomé un poco de su energía y mi actitud fue la de un joven. Hubo un momento en el que algunos compañeros se pusieron a jugar el juego de la dalgona (aquel en el que tienen que raspar una galleta de caramelo) detrás de cámaras. Sentí como si los actores se hubieran vuelto a conectar con su infancia. Fue como jugar como cuando éramos unos niños. Fue un momento de mucha felicidad”. contó Yeong-su Oh.

Un verdadero ganador es el que trabaja por sus sueños

“Nuestra sociedad solo reconoce a los primeros lugares. Los demás no importan. Como si solo existiera el que llega primero y el segundo lugar no tuviera ninguna importancia. Pero aunque el primer lugar venció al segundo, el segundo venció a un tercero. Y así sucesivamente, todos somos ganadores. Yo lo que creo es que un verdadero ganador es aquel que trabaja por lo que quiere e intenta conseguirlas”. Acotó Yeong-su Oh.