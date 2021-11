Alec Baldwin: caso “Rust” pica y se extiende. Mamie Mitchell, supervisora del guión de la película “Rust”, anunció que presentará una demanda contra Alec Baldwin y otros involucrados en la producción de la cinta, por lo sucedido el pasado 21 de octubre, cuando el actor estadounidense efectuó un disparo en pleno rodaje que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El miércoles, Mitchell y su abogada, Gloria Allred, dieron una rueda de prensa para detallar las acusaciones de la demanda, en la cual se aseveraron que Baldwin “intencionalmente, sin una causa justa o excusa, amartilló y disparó un arma cargada”, porque las escenas programadas para ser ensayadas el día del accidente no requerían disparar un arma, recogen medios locales.

“No estaba en el guión. Entonces, ¿por qué sucedió eso cuando no estaba en el guión? Será necesario deducir más evidencia de por qué sucedió. Tenemos algo de información, pero sin haberla confirmado, no queremos liberarlo o especular al respecto, pero una cosa es segura: esa arma no debería haber sido disparada”, dijo Allred.

La letrada calificó el comportamiento de Baldwin y de los productores de “imprudente” y los acusó de no seguir los protocolos de seguridad.

Dave Halls, quien se desempeñaba como ayudante de dirección, tomó una de las tres pistolas de atrezo, preparadas por un armero y antes de entregársela al actor gritó “arma fría”, expresión que en inglés indica que un arma no está cargada con munición auténtica. Halls no sabía que había balas reales en la pistola.

“Estoy deprimida y no me siento segura”

Durante la conferencia de prensa, Michell recordó entre lágrimas el incidente y describió el momento en que Baldwin disparó por accidente el arma de utilería cargada con municiones reales. La supervisora estaba a poco más de un metro de distancia del actor y fue la encargada de llamar al 911 inmediatamente después.

“Nunca olvidaré lo que sucedió en el set de “Rust” ese día. Revivo el tiroteo y el sonido de la explosión del arma una y otra vez. Estoy deprimida y no me siento segura. Siento que, en cualquier momento, cualquier cosa podría pasarme a mí y a aquellos que me importan y que están cerca de mí”, expresó.