En medio del “Bichota Tour New York”, Karol G supo que había ganado el premio Latin Grammy a “Mejor Interpretación de Reguetón” y su reacción fue: “Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer”.

Continúa la artista en medio del concierto: “Nos ganamos el Grammy de ‘Bichota’ y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami” asegura muy emocionada.