BTS: tendrá su primer K-drama basada en la historia de la éxitosa agrupación

El primer k-drama basado en la historia de la exitosa agrupación BTS ya terminó sus grabaciones, según informó la productora Chorokbaem Media que están a cargo del proyecto.

Youth narrará la vida de los siete integrantes de la banda explicando su camino dentro de la música y lo que tuvieron que superar para llegar hasta donde están. RM, Jin, V, Suga, J-Hope, Jimin, y Jungkook no protagonizarán el k-drama pero se espera sean parte del soundtrack de la serie además de hacer una aparición especial en los últimos episodios.

Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yun Woo, Jung Woo Jin y Jeon Jin Seo son los actores seleccionados para dar vida a los surcoreanos. Aún se desconoce cuál será la plataforma de streaming transmitirá la emisión pero se indicó que esta información se pueda dar a conocer en las próximas semanas, así como la fecha de estreno.

Los cantantes decidieron que su historia debía ser contada

Basándose en el cómic Save Me, el cual también fue obra de la banda de k-pop, este webtoon producido por Big Hit Entertainment y LICO tiene un total de 15 capítulos en los que el grupo creó un universo ficticio para narrar una historia en la que Jin es protagonista y a lo largo de los capítulos se va encontrando con V, Suga, J-Hope, Jimin, RM y Jungkook.

Además de basarse en esta historieta se reveló que el álbum The most beautiful moment in life: Young Forever cuenta un poco de los sucesos que ha atravesado la banda contándolo en sus canciones, así que al igual que la narrativa ficticia se utilizó parte de este disco para armar los sucesos.

BTS se ha convertido en uno de los grupos más aclamados del mundo

Los chicos, provenientes de Corea del Sur. Los integrantes han logrado posicionarse en los primeros lugares de las lista de reproducción. Además, de acumular el mayor numero de reproducciones en sus videos de YouTube. Próximamente darán una serie de conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Los boletos se agotaron en cuestión de minutos.