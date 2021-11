Jeremy Renner, Ojo de Halcón: ‘no puedo volveré a ver Avengers: Endgame por los recuerdos que me trae’

Jeremy Renner ( Ojo de Halcón), logró convencer a los fanáticos del personaje poco a poco. Hay que recordar que después de su cameo en Thor. Su aparición en Los Vengadores, fue muy criticada. Cuando él se convirtió en una figura paterna y un amigo cercano de Wanda en Avengers: Era de Ultrón. La audiencia comenzó a verlo de una manera más positiva, y observar su transición en Avengers: Endgame.

Renner, terminó por dar una mejor perspectiva de su humanidad. Hawkeye, aunque mucho más ligera que otras entregas. Mantiene la idea de conocer las consecuencias físicas y emocionales por las que pasa el arquero. Después de años de salvar a la humanidad, Hawkeye tiene problemas de oído. Y, todavía se siente culpable por sobrevivir. En vez de tomar el lugar de Black Widow (Scarlett Johansson) en el sacrificio.

No se ve capaz de ver una y otra vez las película

Con todo lo que ha pasado el personaje, el actor no puede evitar sentir una conexión especial. Eso significa que, a diferencia de los fanáticos, él no se ve capaz de ver una y otra vez las películas de la franquicia. Hablando con BBC Radio 1 (vía Collider), Renner dijo que no puede volver a ver Avengers: Endgame por los recuerdos que le trae.

¿A qué recuerdos se refiere?, ¿a la filmación?, ¿al ver en pantalla la muerte de Black Widow, su mejor amiga en la historia?, ¿la desaparición de toda su familia al inicio de la cinta? Al parecer, es un poco de todo, pero principalmente es porque relaciona la entrega con el cierre de una etapa donde los Vengadores originales aparecieron juntos por última vez:

“La vi en la premiere, pero eso fue algo para celebrar para todos nosotros. Todos nos estábamos riendo y llorando, y fue demasiado, fue hacer demasiado. Nunca la veré de nuevo. Fue una experiencia muy difícil. Todos éramos un desastre, llorando y riendo. Fue grandioso, éramos como miembros de la audiencia, y fue una gran experiencia. Fue una hermosa experiencia para compartir”.

La amistad entre el grupo original se mantiene intacta, cosa que sabemos porque Renner confirmó que todavía tienen activo el grupo de chat por el que se comunican de manera constante. Ver a algunos de ellos perdiendo la vida en batalla y el saber que no volverán a la franquicia definitivamente puede ser muy duro, así que se entiende que el actor prefiera mantener la película como un bonito recuerdo.