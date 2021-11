‘Kanye West’ apenado por su mal proceder con su ex esposa, admite haberla avergonzado

En Instagram, el rapero compartió sus palabras en una oración de Acción de Gracias y alegó que la estrella de Keeping Up with the Kardashians estaba molesta por su conferencia de prensa en Carolina del Sur, donde afirmó que la ex pareja había considerado abortar a su ahora hija North, de ocho años.

“Vayamos con la política aquí. Dios mío, a mi esposa no le gustaba que yo usara el sombrero rojo. Siendo una buena esposa, [Kim] quería protegerme a mí y a nuestra familia”, dijo sobre la polémica gorra que usó en los años anteriores. hasta su propia campaña presidencial.

“Me convertí a mí ya nuestra familia en un objetivo al no alinearme con la postura política de Hollywood y eso fue difícil para nuestro matrimonio.

“Luego me postulé para presidente sin la preparación adecuada y sin aliados en ninguno de los lados.

“Avergoncé a mi esposa por la forma en que presenté información sobre nuestra familia durante la única, gracias a Dios, conferencia de prensa,

“Todo lo que mi padre tuvo que decir después fue, ‘escribe tu discurso la próxima vez, hijo'”, dijo.

Él y sus metidas de pata

Sin embargo, ahora, una de las letras del trabajo de estudio de “YE”, deja al descubierto la verdad en torno a su separación: él le habría sido infiel.

Tal como relata la letra de “Hurricane”, parecería ser que Kanye West no respetó sus votos nupciales y le habría sido infiel a Kim Kardashian durante su internación en una clínica de rehabilitación por alcoholismo, situación de la que tampoco se tenía conocimiento.

“Aquí voy, actuando demasiado rico / Aquí voy con una chica nueva / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos niños / Es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento.”, reza la lírica del Sr. West.

La canción es en cierto modo su testimonio de todo lo que hizo mal y de asumir la responsabilidad por la ruptura de su matrimonio”, dijo una fuente anónima a Page Six. “Si miras más de cerca la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso especifica que fue después de tener dos hijos”, agrega la misma fuente.