La Familia Real británica muestra descontento con un medio de comunicación por un documental sobre el príncipe Guillermo y Harry

Luego de que salga a la luz que el periodista Martin Bashir, engañará a la princesa Diana para que le concediera la famosa entrevista en 1995. El príncipe Guillermo condenó públicamente a la BBC. Y, ésta tuvo que pedir disculpas públicamente y pagar una importante indemnización a la familia real británica.

Luego de varios meses de tensión, el palacio de Buckingham vuelve a enfrentarse a la importante cadena de radio y televisión del Reino Unido, tras la emisión de un documental sobre los príncipes Guillermo y Harry. El conflicto se debe a que la producción audiovisual tratará la relación con la prensa de los hijos del príncipe Carlos, tras la muerte de Diana de Gales.

El periodista Amol Rajan presentará el documental



El programa The Princes and the Press analizará cómo se han desempeñado a lo largo de los años, los príncipes Guillermo y Harry con la prensa. El documental será presentado por el periodista Amol Rajan, que se encargará de investigar las distintas entrevistas que brindaron los dos hermanos a los medios durante las últimas décadas, y el enfrentamiento entre ambos.

La BBC se negó a mostrar el documental a la casa real británica antes de emitirlo. Según The Times, la BBC considera apropiado que la cadena no lo muestre al palacio de Buckingham antes de emitirlo.

Por su parte, la Familia Real Británica no está de acuerdo con la cadena de radio y televisión y, tanto la reina Isabel II como el príncipe Carlos y Guillermo piensan dejar de colaborar con la BBC en futuros programas si el documental es de su desagrado.

Guillermo de Inglaterra

Nació siendo objetivo de las cámaras. Segundo en la sucesión a la Corona británica (su padre le precede). El príncipe Guillermo ha querido desde siempre mantener su vida privada como tal. Desde muy pequeño vivió la implacable persecución que los medios efectuaron sobre su madre. El príncipe Guillermo ya ha sido calificado por muchos como “la gran esperanza de la Monarquía británica”. Una gran responsabilidad, que se esconde en la apabullante vitalidad de un príncipe que ama el arte, la música y el deporte.