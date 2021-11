Las gafas de AR de Apple ofrecerá un rendimiento similar al chip M1

El visor de realidad aumentada de Apple está cada vez más cerca. Ming-Chi Kuo, quien suele obtener información relevante sobre los productos de la compañía de Cupertino, asegura (vía MacRumors) que las también conocidas como gafas de realidad mixta estarán listas para finales de 2022 e incluirían un procesador similar al que vemos en los Mac con Apple Silicon.

En concreto, Kuo menciona que las gafas de realidad aumentada podrían integrar dos procesadores. El principal ofrecerá un rendimiento similar al chip M1 que la compañía incluye en sus Mac. Mientras, el SoC secundario, que está clasificado como un procesador de “gama baja”, se encargaría de monitorizar los sensores. El analista justifica este segundo chip alegando que la potencia de los sensores es “significativamente mayor que la de los iPhone”, dado que están compuestas por un mayor número de módulos (de 6 a 8) en comparación con los de un iPhone, que dispone de tres.

Las gafas de AR de Apple contarán, además, con dos pantallas OLED desarrolladas por Sony (una para cada ojo). Estas tendrían una resolución 4K y serán necesarias para poder emitir contenido en realidad virtual. Funcionarán, como es de esperar, gracias al procesador principal.

Las gafas de realidad aumentada de Apple podrían funcionar sin necesidad del iPhone, después de todo

En paralelo, Ming-Chi Kuo destaca que las gafas AR de Apple no requerirán que un iPhone esté conectado. Es decir, podrán funcionar de forma independiente. Contradice, por lo tanto, los últimos reportes procedentes de The Information, que aseguraban que el visor necesitaría estar enlazado de forma inalámbrica al terminal para poder procesar las tareas más avanzadas. Conociendo el potente chip que la compañía planea integrar, que las gafas de realidad aumentada de Apple estén conectadas al iPhone no parece tan necesario.

Ahora bien, ¿podría el visor AR reemplazar al iPhone en un futuro? Las gafas de realidad aumentada llegarán a finales de 2022 con una “amplia gama de aplicaciones”, según detalla el analista, lo que sugiere que podrían sustituir al iPhone en algunas tareas desde el momento de su lanzamiento. Pero no será hasta dentro de 10 años cuando el visor reemplace completamente al iPhone.