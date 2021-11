Salud Sexual || Sexo vs Comunicación

Alfred Sonnenfeld, doctor en Medicina y Teología, confiesa que llevaba tiempo recibiendo a madres muy preocupadas porque sus hijos, después de tan solo uno o dos años de convivencia en pareja, decidían separarse.

«¿Pero qué les pasa?, ¿en qué están fallando?, ¿por qué no encuentran la felicidad en su relación?», le preguntaban con gran desazón. «Comencé a investigar las posibles causas y me di cuenta de que entre las parejas hay actualmente una gran deficiencia de empatía, de valores antropológicos y neurobiológicos y, sobre todo, falta de comunicación.

Por qué el diálogo es tan importante

Efectivamente, la comunicación en pareja hoy día es deficiente. Estar en pareja supone transmitir los estados de ánimo de cada uno. Entrar en sintonía de corazones, y hoy se ha convertido en un verdadero reto. Amar es dialogar, comunicarse con el otro para darse a conocer. Conocerse a sí mismo y descubrirlo a él, sintonizar nuestros corazones, compartir un mismi senir. Por eso el diálogo es tan importante y ha de ser recíproco.

Falta comunicación porque no hay verdadero amor entre emisor y receptor. Se buscan el uno al otro, pero no con el corazón dispuesto a entregarse, sino a ver qué puedo conseguir de la otra persona. Existe actualmente un gran egoísmo y nos comunicamos con el otro según lo que nos pueda aportar, pero no pensando en hacerle feliz y, por tanto, serlo yo también.

Estamos perdiendo la esencia porque el ser humano es relacional por naturaleza, no está hecho para vivir solo en sí mismo, necesita al otro para completarse. La presencia del «tú» permite al «yo» desarrollarse.

Actualmente es muy habitual recurrir a razones externas como causantes de la crisis de pareja: el exceso de trabajo, el cansancio, la falta de tiempo… Hay numerosos motivos que pueden influir, pero todos ellos se pueden afrontar de forma distinta y es algo que depende de cada miembro de la pareja. Es necesario profundizar para saber si esas razones externas son la verdadera causa de que la relación no funcione o si, en realidad, son una mera excusa y hay algo más esencial y personal, algo que tiene que ver con nosotros y debemos cambiar.

¿Puede el sexo favorecer una solución a los problemas de comunicación en la pareja?

Puede ser una solución momentánea, pero no es sostenible. Si solo se atienden cuestiones sexuales a la larga llega el aburrimiento por lo que no pueden suplir la falta de comunicación. Es importante que la pareja esté sexualmente bien centrada y cubierta, pero no es la solución para este problema en la pareja.

Cuál es el secreto de las relaciones de pareja que duran toda la vida?

Que se enamoran todos los días. El amor no se puede meter en conserva porque se pudre. No, no se ama de una vez para siempre; amar cada día es lo que lo mantiene vivo. Y esto se consigue porque se quiere al otro en su totalidad, no en aspectos parciales o sectoriales (que sea un buen empresario, arquitecto, un buen padre…). Cada persona tiene muchas facetas y hay que atenderlas todas en su conjunto.

Hacer todo por amor, esa es la motivación permanente del verdadero amante, que sabe hacer todo con efusividad, del mejor modo posible. Y lo logra porque su amor surge de la persona entera, no persigue tan solo una meta, sino el bien mismo de quien ama y de la persona amada.

Es evidente que no vamos a encontrar a la persona perfecta, la mejor, aquella con la que siempre habríamos soñado, con quien seríamos un día y otro felices, pero sí a aquella que es suficientemente buena —good enough—. Y esto ya es un gran logro.

Todos tenemos nuestras rarezas, nuestras neuras y traumas; tenerlo en cuenta facilita la convivencia. No es de recibo pensar que convivir con el otro es siempre fácil, si acaso puede ocurrir por etapas o durante cierto tiempo. De esto apenas se habla. Lo que está claro es que el amor verdadero es capaz de superar en numerosas ocasiones las crisis de parejas. Es preciso que ambos se conozcan, en especial los defectos y la manera de superarlos.