Shawn Mendes lanzó una nueva canción ‘It’ll Be Okay’

A dos semanas de su ruptura con Camila Cabello, y que dejara a miles de fans alrededor del mundo en shock, Shawn Mendes sacó una nueva canción, titulada It’ll Be Okay, que habla precisamente de una relación que, simplemente, ya no da para más.

Claro, no está confirmado que la canción sea acerca de Camila ni mucho menos, pero cuando escuches lo que dice, verás por qué muchísimos de sus admiradores piensan que es así.

It’ll Be Okay ( Todo irá bien)

Es una canción que habla de una ruptura amorosa y, seguro, te identificarás con ella si alguna vez has experimentado una relación en la que, simplemente, las cosas ya no van bien. A pesar de esto, también transmite cierta esperanza, asegurando que, incluso si ya no están juntos, ambos saldrán adelante y superarán el dolor. Solo checa el coro y dinos si no es una canción tristísima:

.Si me dices que te vas, te lo pondré fácil.

.Todo estará bien.

.Si no podemos detener el sangrado, no tenemos que arreglarlo.

.No tenemos que quedarnos.

.Te amaré de cualquier manera.

.“Los extraño y espero que les guste la canción”

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Peter Raul Mendes, mejor conocido como Shawn Mendes, es un cantante, compositor y guitarrista canadiense. Nació en Toronto, Canadá, el 8 de agosto de 1998. Se da a conocer cuando sus versiones de canciones populares, subidas a la aplicación Vine, se hicieron virales.

Género musical de Shawn Mendes

Shawn Mendes se ha destacado por interpretar sus canciones en el género pop. También realiza fusiones con varios ritmos, géneros y subgéneros musicales, como el pop-rock y el folk-rock.

Cuando era niño influyó en él, ineludiblemente, escuchar lo que colocaban sus padres: reggae, música country como la de Garth Brooks; y hard rock como el del grupo Led Zeppelin. De adolescente encontró por su cuenta otros referentes musicales en cantantes como John Mayer y Ed Sheeran, sus principales influencias para ese entonces.