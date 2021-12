Tom Holland y Zendaya en la premiere ‘Spider-Man’ en Londres

El estreno de ‘Spider-Man: No way home’ está cada vez más cerca, por ello la premiere ya comienza a realizarse en distintas ciudades del mundo, una de estas es Londres. El elenco conformado por Tom Holland Ned Leeds . Se dejó ver por la alfombra roja para presentar la tercera parte de esta historia. Y, en la cual la Fashion Icon 2021 destacó esta vez no por sus prendas de diseñador. Sino por el sutil guiño que le hizo a la película de Marvel con sus aretes.