Salud Sexual || ¿El matrimonio igualitario, qué es?

La Cámara de Diputados de Chile, aprobó hoy con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones el matrimonio igualitario. Esto luego, de un largo y complejo proceso parlamentario. De manera sorpresiva, fue impulsado por el presidente conservador Sebastián Piñera en la recta final de su mandato.

De esta forma, Chile se suma a #Argentina, #Brasil, #Colombia, Costa Rica, #Ecuador y #Uruguay. Los países latinoamericanos que ya reconocen este derecho. En México, ya se aprobó en 24 de los 32 estados. Pero no se ha podido avanzar en una legislación a nivel nacional.

El matrimonio igualitario

El matrimonio igualitario, también llamado “matrimonio homosexual”, genera una fuerte controversia en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

En general, puede considerarse que el matrimonio igualitario no se refiere sólo

a las personas homosexuales (gays y lesbianas). Sino que incluye a muchas otras categorías de personas no heterosexuales. Quienes promueven su derecho a que se reconozcan las uniones de dos personas no heterosexuales. Con el único fin efectos de establecer relaciones de convivencia por razones de amor.

El término no heterosexual

Incluye a personas que se las pueden ubicar en clases como: intersexuales, transgéneros, transexuales, asexuales, bisexuales y homosexuales (gais y lesbianas), entre otros. Tales grupos de población son minoritarios con respecto a la mayoría heterosexual. Se les considera minorías por su número, o porque se identifican como perteneciendo a alguna de dichas condiciones sexuales o identidades de género.

Además, porque reclaman derechos en razón de que se encuentran en situación de discriminación y exclusión de ciertos derechos que gozan la mayoría de los habitantes de un país. A dichas minorías se les suele agrupar bajo las siglas LGTBI (Lesbianas, gais, transgéneros, transexuales, bisexualese intersexuales).

Al conjunto de personas no heterosexuales y heterosexuales es lo que en este artículo se la llama como diversidad sexual, este es un uso amplio, pero también, en sentido más restringido y en el ámbito político, a tal término se le identifica con los grupos sexuales minoritarios.

La diversidad sexual como se analizará tiene unas bases biológicas, lo cual permite hablar de un continuo sexual que comprende diferentes niveles:

el cromosómico, el hormonal y el neuronal. A esta complejidad, hay que agregar el continuo o las variantes.