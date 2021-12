El certificado COVID vencerá a los 270 días, nuevas medidas adoptadas por la Comisión Europea

El certificado COVID tendrá un periodo de validez de 270 días, según las nuevas medidas adoptadas por la Comisión Europea que entrarán en vigor a partir del próximo año. La nueva “fecha de caducidad” del también conocido como pasaporte de vacunación permitirá reflejar correctamente el número de dosis administradas. De este modo, podrá garantizarse la libre circulación de aquellos ciudadanos que han recibido todas las pautas.

El periodo de expiración de 9 meses para el certificado COVID solo se aplicará a aquellos ciudadanos que no se hayan vacunado con la tercera dosis de refuerzo. Es decir, si una persona ha recibido recientemente la pauta completa de Moderna (dos dosis), puede solicitar su certificado para viajar. No obstante, si después de 9 meses no se ha inoculado la tercera dosis, el pasaporte de vacunación dejará de tener validez. Esta medida, además, se aplicará a todos los países de Europa, dado a que todos ellos utilizan el mismo sistema. También a aquellos territorios repartidos en cinco continentes que admiten el pasaporte de vacunación desarrollado por la UE.

El ECDC recomienda la dosis de refuerzo, a más tardar, seis meses después de la pauta completa. Por lo tanto, el periodo de caducidad de 9 meses deja hasta 3 meses de margen adicionales para la tercera dosis.

Así se reflejarán las tres dosis administradas en el certificado COVID

Con la nueva fecha de caducidad y la tercera dosis de la vacuna, la UE también modificará la codificación del certificado COVID. De este modo será más fácil diferenciar el número de pautas recibidas. Por el momento, los ciudadanos que han recibido las dos dosis de Astrazeneca, Moderna o Pfizer, ven reflejado en su certificado “2/2“. Por otro lado, los usuarios que han recibido una dosis de Janssen y están esperando a la segunda dosis de refuerzo, o aquellos que han recibido una sola dosis por haber pasado la enfermedad, ven reflejado “1/1“. Ahora, con la tercera dosis, la pauta quedará de la siguiente manera

3/3 : para la inoculación de la tercera dosis de refuerzo después de la pauta completa de otras vacunas.

: para la inoculación de la tercera dosis de refuerzo después de la pauta completa de otras vacunas. 2/1: para reflejar que el ciudadano ha recibido una dosis de refuerzo después de una vacuna de dosis única o una dosis de una vacuna de 2 dosis administrada a una persona que se ha recuperado de la infección.

Mientras tanto, y a diferencia de la app de rastreo de contactos, que finalmente no terminó de arrancar, el certificado COVID ha resultado ser un éxito en toda Europa. La UE ha confirmado que hasta ahora se han emitido más de 807 millones de certificados. Estos son aptos para viajar a diferentes países. También a bares, restaurantes residencias, gimnasios y locales de ocio nocturno en aquellos territorios donde lo requieran. No obstante, y tal y como comenta Didier Reynders, Comisario de Justicia, son los países miembros los que deben garantizar que las dosis de refuerzo “se desplieguen rápidamente para proteger la salud y garantizar un viaje seguro”.