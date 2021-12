Pese a la advertencia de la producción ‘Tom Holland y Zendaya’ fueron flechados por Cupido

Durante años, los fans shipearon a Tom Holland y Zendaya, pero los actores decían que su buena química solo era producto de su amistad. O bueno, por lo menos eso creían ellos, ya que Cupido hizo lo suyo y no tardó en flecharlos en el set de Spider-Man.

Sin embargo, ellos no son los primeros coprotagonistas que caen en las telarañas del amor, y preocupada por esto, la productora Amy Pascal reveló que intentó advertir a Tom y Zendaya de que no se enamoraran.

En una entrevista con The New York Times, Amy Pascal, productora de Spider-Man: No Way Home, confesó que trató de aconsejar a Tom Holland y Zendaya sobre las posibles consecuencias de llevar su romance del set a la vida real.

”Me llevé a Tom y Zendaya a un lugar, por separado, cuando los elegimos por primera vez y tuvimos una conversación. No vayan por allí, simplemente no lo hagan. Traten de no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew Garfield y Emma Stone. Puede complicar las cosas, ¿sabes?… Y todos me ignoraron”.

Cupido hizo lo propio

Amy no tuvo malas intenciones en sus advertencias, pero ha mirado el historial de las parejas anteriores en las cintas de Spider-Man y no terminan nada bien. Por ello esperaba que Zendaya y Tom tomarán un camino diferente, pero Cupido hizo lo propio.

Mientras tanto, los fans esperan que esta pareja se salve de la maldición amorosa del arácnido y que su final sea muy diferente al de las relaciones de Tobey Maguire y Kirsten Dunst o Andrew Garfield y Emma Stone.



Zendaya y Tom Holland fueron, sin duda, el romance sorpresa del verano. Poco a poco la relación se va afianzando.